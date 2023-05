Topspeelsters Sabalenka en Pegula sneuvelen verrassend in tweede ronde Rome

Aryna Sabalenka is donderdag bij het WTA-toernooi van Rome in de tweede ronde uitgeschakeld. De Belarussische nummer twee van de wereld werd verrast door Sofia Kenin: 7-6 (4) en 6-2. Met Jessica Pegula werd een andere wereldtopper uitgeschakeld.

In de eerste set ging het lang gelijk op tussen Sabalenka en Kenin. De 24-jarige Kenin sleepte de eerste set binnen door na vier setpoints de tiebreak te winnen. De Amerikaanse nummer 134 hield knap stand en brak Sabalenka in de tweede set tot twee keer toe. Ze maakte de partij op het Italiaanse gravel af op haar eerste matchpoint.

Kenin was in 2020 nog de mondiale nummer vier van de wereld. Ze won dat jaar de Australian Open en behaalde de finale van Roland Garros, die ze in twee sets verloor van Iga Swiatek. Na het succesjaar van 2020 vielen haar prestaties tegen.

Sabalenka, die in de openingsronde een bye had, schreef afgelopen weekend nog het Masters-toernooi van Madrid op haar naam. In de Spaanse hoofdstad versloeg ze in de finale Swiatek, die momenteel de wereldranglijst aanvoert.

Pegula ook uitgeschakeld

Eerder op de dag werd nummer drie van de wereld Pegula verrast in de tweede ronde. De Amerikaanse verloor in drie sets van haar landgenote Taylor Townsend. De nummer 168 van de wereld was in drie sets (6-2, 3-6 en 6-3) te sterk.

Titelhouder Swiatek komt vrijdag in actie. De Poolse neemt het in de tweede ronde op tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova, de nummer 506 van de wereld.

Arantxa Rus, de enige Nederlandse tennisster die in actie kwam in Rome, werd in de nacht van woensdag op donderdag uitgeschakeld in de tweede ronde. De 32-jarige nummer 107 van de wereld verloor in drie sets van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA-37).