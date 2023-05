Judoka Van Dijke voelt zich moedeloos en radeloos na snelle WK-exit: 'Wat nu?'

Judoka Sanne van Dijke dacht donderdag dat een medaille mogelijk zou zijn bij de WK in Qatar. Dat liep helemaal anders: de beste judoka van Nederland ging al in de derde ronde onderuit. En dus bleef ze aangeslagen en radeloos achter, een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs.

Het is vier uur na haar verloren partij, maar de ontgoocheling bij Van Dijke is hoorbaar nog niet verdwenen. "Ik voel me teleurgesteld en moedeloos", zegt ze telefonisch vanuit Doha tegen NU.nl. "Alles voelde goed aan. Nu het niet goed genoeg blijkt te zijn, begin ik wel te twijfelen aan mijn eigen kunde. Ik weet niet zo goed wat ik anders moet doen."

In de uren voor haar eerste partij tegen de Sloveense Anka Pogacnik dacht Van Dijke nog dat er "misschien wel mooie dingen konden" gebeuren. "Ik voelde me goed, voelde me goed voorbereid en was niet erg zenuwachtig. Ik zat er lekker in." Het liep anders voor de judoka, die bij de afgelopen twee WK's én op de Olympische Spelen in Tokio brons veroverde.

Van Dijke versloeg Pogacnik, maar in de volgende ronde ging het tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro al mis. In een marathonpartij van bijna tien minuten liep Van Dijke tegen een derde straf aan, waardoor haar WK ten einde was. Ze scoorde geen enkel punt. "Ik kwam niet aan aanvallen toe", verzucht ze. "Je kan niet van een onnodige nederlaag spreken."

Na een teleurstellend optreden kan Van Dijke normaal gesproken wel de vinger op de zere plek leggen. Nu bleef ze het antwoord schuldig. "Daarom ben ik ook zo moedeloos. Wat nu dan? We zullen er kritisch naar moeten kijken."

Sanne van Dijke ging op de WK al in derde ronde onderuit. Foto: ANP

'Angstklachten geen belemmering geweest'

Van Dijke kende een roerige aanloop naar de WK. Ze kampte met angstklachten, stress en paniekaanvallen, vertelde ze vorige maand aan NU.nl. Die ontstonden toen ze op een middelbare school in Eindhoven een stage ging volgen voor haar opleiding tot docent maatschappijleer. Ondertussen bleef ze als judoka doortrainen. Haar agenda puilde daardoor uit.

"Dat werd me allemaal te veel", zei ze toen. "Als je bij een bedrijf stage loopt en je hebt een slechte dag, boek je even een hotelletje of ga je facebooken. Dan kom je de dag wel door. Maar als je voor de klas staat en je bereid je niet voor, hang je gewoon." Begin vorige maand stopte ze tijdelijk met de stage. Ze hoopte dat ze voor de WK op tijd op de rem had getrapt.

Van Dijke denkt niet dat die privésores haar op de WK parten heeft gespeeld. Ze bleef immers doortrainen, omdat ze uit judo energie en plezier haalde. "Het had kunnen doorwerken, maar daar zou ik het niet op willen gooien."