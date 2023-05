Geblesseerde Griekspoor maakt zich geen zorgen om deelname Roland Garros

Delen via E-mail

Tallon Griekspoor maakt zich geen zorgen over zijn deelname aan Roland Garros. De nummer twee van Nederland meldde zich deze week geblesseerd af voor het Masters-toernooi van Rome, maar hoopt over anderhalve week zijn rentree te maken op het ATP-toernooi van Genève.

Griekspoor meldde zich woensdag op het laatste moment af voor het Masters-toernooi van Rome vanwege een enkelblessure, die hij onlangs opliep in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Madrid.

Volgens zijn coach Kristof Vliegen meldde Griekspoor zich vooral af uit voorzorg. "We wilden geen risico nemen met een terugval als gevolg. De medische staf moet groen licht geven en Tallon moet het zelf ook aanvoelen."

"Tallon is weer aan het trainen, in samenspraak met de fysio en de dokter. Het is de bedoeling om fit te zijn voor Genève. Hij doet er alles aan om weer klaar te zijn, vooral op fysiek vlak."