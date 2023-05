Handbalster Tess Lieder (voorheen Wester) tekent bij Dortmund na zwangerschap

Handbalkeepster Tess Lieder (voorheen Wester) vervolgt haar loopbaan bij Borussia Dortmund. De Oranje-international was transfervrij en tekende een contract voor twee jaar in Duitsland.

De 29-jarige Lieder beviel in november vorig jaar van een dochter. Ze speelde tot haar zwangerschap bij de Roemeense club CSM Boekarest, maar had sindsdien geen club. Ze trouwde afgelopen zomer met voetballer Mart Lieder (33) van FC Emmen.

"Het is geweldig om moeder te zijn, maar ik miste het handbal enorm", zegt Lieder op de site van de Bundesliga-club. Henk Groener, voorheen bondscoach bij de Nederlandse vrouwen, is de trainer van Dortmund.

"Ik ken Henk nog van de nationale ploeg. Dortmund is een geweldige club en heeft een goede selectie. Zowel ik als de club heeft grote ambities. Er was in het verleden al contact met Dortmund en ik ben blij dat het nu tot een samenwerking komt."

Lieder vormt samen met de Duitse Sarah Wachter het keepersgilde bij Dortmund. Oranjekeepster Yara ten Holte stond tot voor kort onder contract bij Dortmund, maar is inmiddels vertrokken naar het Deense Odense. Ten Holte verving Lieder in november nog bij Oranje op het EK. Op dat toernooi eindigde Nederland als zesde.

Eerder was Lieder in Duitsland actief voor VfL Oldenburg en SG BBM Bietigheim. Ze sloot in april al aan bij de nationale ploeg voor de oefeninterlands tegen Zweden. Lieder werd in 2019 wereldkampioen met Oranje. Ook veroverde ze met Nederland zowel zilver als brons op het EK en WK.