Zonen van iconen LeBron James en Dennis Rodman gaan samen basketballen

De zonen van basketbaliconen LeBron James en Dennis Rodman gaan voor hetzelfde team spelen. De achttienjarige Bronny James en de vier jaar oudere Dennis 'DJ' Rodman Jr. hebben beiden een contract getekend bij USC Trojans, het universiteitsteam van Southern California.

Bronny's vader LeBron speelt nog steeds in de NBA. De 38-jarige Amerikaan staat met Los Angeles Lakers in de play-offs op de drempel van de finale in het westen. De Lakers kunnen zich vrijdag voor eigen publiek verzekeren van een vervolg in de play-offs.

LeBron James werd al vier keer kampioen van de NBA, met Miami Heat (twee keer), Cleveland Cavaliers en de Lakers. De superster heeft herhaaldelijk gezegd dat hij aan het einde van zijn carrière graag nog met zijn oudste zoon Bronny in de NBA wil spelen. Volgend jaar zou Bronny James bij de draft vastgelegd kunnen worden door een club.

Bronny James was eerder actief voor het juniorenteam van de Sierra Canyon School in Californië. Hij was daar teamgenoot van onder anderen Justin Pippen, zoon van zesvoudig NBA-kampioen Scottie Pippen. DJ Rodman speelde bij Washington State.

De nu 61-jarige Dennis Rodman pakte vijf titels in de NBA, waarvan drie met Chicago Bulls als teamgenoot van basketballegende Michael Jordan. De excentrieke Amerikaan werd na het beëindigen van zijn carrière opgenomen in de Hall of Fame.