Judoka's stellen teleur op WK: geen medaille voor Van Dijke, Van 't End en Polling

Nederland heeft donderdag een teleurstellende dag beleefd bij de WK judo in Qatar. Sanne van Dijke, oud-wereldkampioen Noël van 't End en Kim Polling waren kandidaten voor een medaille, maar kwamen niet in de buurt van een plak.

Van Dijke en Polling verloren allebei in de derde ronde in de gewichtsklasse tot 70 kilogram. Van 't End schopte het tot de kwartfinales (tot 90 kilogram), maar daarin was de Georgiër Luka Maisuradze te sterk voor de wereldkampioen van 2019.

Van 't End mocht vervolgens in de herkansingen nog strijden om het brons. Maar in de eerste wedstrijd ging de nummer negen van de wereld onderuit tegen de Cubaan Iván Felipe Silva, waardoor zijn WK erop zat.

Vooral voor Van Dijke is de WK teleurstellend verlopen. De Brabantse was een favoriete voor de wereldtitel in de gewichtsklasse tot 70 kilogram en won op de laatste twee WK's brons. Diezelfde medaille pakte ze twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Tokio. Ze was toen de enige Nederlandse judoka met eremetaal.

In de derde ronde kreeg Van Dijke in een lange wedstrijd tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro haar derde straf, waardoor ze naar huis kon. Polling ging op ippon onderuit tegen regerend wereldkampioene Barbara Matic. Het was voor de Groningse het eerste titeltoernooi na haar zwangerschap. Jesper Smink (-90 kilogram) was eerder op de dag al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Kim Polling staat voor een onmogelijke inhaalrace door haar snelle uitschakeling. Foto: ANP

Polling lijkt Spelen te kunnen vergeten

Polling staat door haar vroege uitschakeling voor een onmogelijke opgave in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Nederland mag maar één vrouw en één man per gewichtscategorie afvaardigen. Landgenote Van Dijke heeft inmiddels een grote voorsprong op Polling opgebouwd.

Terwijl Polling afwezig was vanwege een zwangerschap, won Van Dijke WK-brons en steeg ze naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Dat zijn belangrijke criteria van de Nederlandse judobond bij de selectievolgorde voor de Spelen.

Polling kan Van Dijke alleen nog aftroeven als ze voor de Spelen ook in de top vier van de wereldranglijst staat én volgend jaar wereldkampioene wordt. Het is op dit moment alleen nog onduidelijk of de WK voor de Spelen wordt gehouden. Polling staat momenteel 29e op de wereldranglijst, ver achter Van Dijke. Een inhaalrace lijkt onwaarschijnlijk.

Bij de Olympische Spelen in Tokio kreeg Van Dijke twee jaar geleden de voorkeur boven Polling. Toen was er nog geen selectievolgorde, maar bepaalde een selectiecommissie wie er naar de Spelen ging. Polling vocht het besluit tot drie keer toe aan, maar de protesten werden allemaal afgewezen. Van Dijke won vervolgens als enige Nederlandse judoka een medaille in Tokio.

Polling beviel in mei vorig jaar van dochter Aurora. Sinds oktober judoot ze weer in wedstrijdverband. Vorige maand erkende ze dat er veel druk op haar stond richting de WK. "Maar ik ben ook zó gelukkig met deze kleine", relativeerde ze in gesprek met NU.nl. Ze zei toen dat ze nog twee jaar wil doorgaan als judoka. De WK duurt nog tot en met zondag.