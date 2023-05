Judotalent Van Lieshout kan medaille bij ijzersterk WK-debuut nauwelijks bevatten

Joanne van Lieshout kan nauwelijks geloven dat ze eigenaar van een WK-medaille is. De twintigjarige Brabantse judoka stuntte woensdag in Doha meerdere malen op de mat, met brons als knap eindresultaat.

"Ik had dit niet per se verwacht. Ik moet er nog een beetje aan wennen", zegt het toptalent donderdag tegenover NU.nl. "Je gaat altijd voor een medaille. Ik wil elk toernooi winnen. Maar het is natuurlijk een erg hoog niveau. Dat het toch lukt, is supermooi."

Van Lieshout imponeerde in aanloop naar de troostfinale in de klasse tot 63 kilogram. De nummer 21 van de wereld zorgde in de tweede ronde voor een daverende verrassing door de Britse Lucy Renshall, de mondiale nummer één, te verslaan.

Daarna versloeg de WK-debutante ook de hoger aangeslagen Miku Takaichi (13) en Szofi Özbas (14). In de halve finale was de Sloveense Andreja Leski (12) nipt te sterk.

Van Lieshout had naar eigen zeggen bij iedere partij een goed plan uitgewerkt. "Maar bij de halve finale komt natuurlijk ook veel spanning kijken. Het was een gelijkopgaande wedstrijd. We stonden allebei op twee straffen en ik was op weg haar op een derde straf te zetten. Maar vlak daarvoor belandde ik op de rug. Erg jammer, want ik had een geweldige dag."

Joanne van Lieshout juicht na de beslissende actie in de partij tegen Prisca Awiti Alcaraz. Foto: AFP

Emotioneel moment met familie

Van Lieshout moest de knop snel omzetten, want even later wachtte het duel met Prisca Awiti Alcaraz. Afgelopen december verloor ze nog van de Mexicaanse bij de Grand Slam van Tokio. "Dus het was spannend om weer tegen haar te moeten. Maar ook nu had ik een goed plan uitgestippeld."

Na ruim drie minuten besliste Van Lieshout de strijd met een ippon. Haar eerste belangrijke prijs op het hoogste niveau was een feit. Ze werd eerder al twee keer wereldkampioen bij de junioren. Daarnaast ontving ze vorig jaar op het Sportgala de Young Talent Award, de prijs voor het grootste Nederlandse talent in de sport.

Van Lieshout snelde na de winst meteen naar haar ouders op de tribune. "Ik vloog hen in de armen. Dat was een heel bijzonder moment." Bij het vieren van de medaille stond ze ook stil bij haar broer Youri, die in 2018 overleed aan een zeldzame vorm van kanker. "Natuurlijk denk je op zo'n moment aan hem. Dat spookt dan door je hoofd."