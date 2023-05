Kenley Jansen in illuster rijtje: Oranje-international gooit 400e MLB-wedstrijd uit

Kenley Jansen heeft zich in de Major League Baseball in een select rijtje gevoegd. De 35-jarige Oranje-international gooide woensdagavond voor de vierhonderdste keer een wedstrijd in de Amerikaanse honkbalcompetitie uit.

Jansen stelde namens Boston Red Sox als closer een 5-2-overwinning op Atlanta Braves veilig (5-2). Hij is de zevende pitcher met minimaal 400 'saves' in de MLB. De Panamees Mariano Rivera heeft met 652 binnengehaalde zeges het record in handen.

Jansen speelt sinds 2010 in de MLB. Hij won in 2020 met Los Angeles Dodgers de World Series. Twee jaar later stapte de honkballer van Curaçao over naar Atlanta Braves.

Na het afgelopen seizoen verhuisde Jansen naar Boston Red Sox. Juist tegen zijn oude club bereikte Jansen, die jaren de bestbetaalde Nederlandse sporter was, de mijlpaal van vierhonderd uitgegooide MLB-duels.

"Het is surrealistisch en gek", zei Jansen na de wedstrijd. "Vandaag kan ik zeggen dat ik de zevende ben die deze mijlpaal heeft bereikt. Dit motiveert om te blijven streven naar meer."

De werper is een fervent bassist en kreeg van zijn ploeggenoten als cadeau een basgitaar met daarin het getal 400 gegraveerd. "Misschien ga ik er één keer op spelen, maar daarna hang ik deze gitaar als souvenir thuis aan de muur."