Honkballer weigert 'behekst' Amerikaans hotel, kiest voor Airbnb en slaat homerun

Mookie Betts benadrukt dat hij niet in spoken gelooft, maar voor de uitwedstrijden tegen Milwaukee Brewers nam hij toch liever het zeker voor het onzekere. Na spookverhalen besloot de honkballer van Los Angeles Dodgers niet in het 'behekste' spelershotel te overnachten, maar boekte hij zelf een slaapplaats via Airbnb.

Betts zag het niet zitten om rondom de wedstrijden in het 130 jaar oude Pfister Hotel te slapen. Dat is het vaste onderkomen voor MLB-ploegen die naar Milwaukee komen om tegen de Brewers te spelen. Het is een vrij luxueuze standplaats, maar volgens de verhalen spookt het er.

Zo zijn tal van oud-spelers naar eigen zeggen getuige van gekke taferelen in het hotel. De inmiddels gestopte Brandon Philips vertelde eerder over een radio die plotseling aanging. "Dus ik zette de radio uit en stapte onder de douche. Maar toen ging hij opeens weer aan", zei hij tegen ESPN.

Ook Bryce Harper, een van de grote namen bij Philadelphia Phillies, vertelde over bijzondere ervaringen in het hotel. "Toen ik daar 's ochtends wakker werd - ik zweer het - lagen de kleren op de grond en stond de tafel aan de andere kant van de kamer tegen de muur."

"Ik was zo zenuwachtig", zei Harper. "Ik had echt het idee dat er iemand in mijn kamer was geweest en ik doorzocht de hele kamer. Ik had geen idee wat er in godsnaam was gebeurd en controleerde of de deur nog op slot zat, en dat was zo."

Betts slaat homerun na goede nachtrust

Yandy Díaz, speler van Tampa Bay Rays, zocht vorig jaar tevergeefs naar een alternatief en overnachtte vervolgens tegen zijn zin alsnog in het 'behekste' hotel. Dat leidde tot een hoop leedvermaak bij zijn ploeggenoten, die een tekening van een spook op zijn deur hadden geplakt.

Betts, met een salaris van zo'n 365 miljoen dollar (ruim 333 miljoen euro) in twaalf jaar een van de grootverdieners, slaagde er wél in een alternatieve slaapplaats te regelen. Hij sliep naar eigen zeggen "voor het geval dat" in een zelf geregeld Airbnb-onderkomen, op enkele kilometers van zijn ploeggenoten.