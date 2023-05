Toeschouwers zaal uitgezet bij WK judo wegens dragen van Russisch symbool

Delen via E-mail

De organisatie van de WK judo in Doha heeft dinsdag drie toeschouwers verwijderd, omdat ze hadden geweigerd een Russisch patriottisch embleem van hun kleding te halen. Dat heeft de internationale judofederatie IJF woensdag tegenover het Franse persbureau AFP bevestigd.

Het zou gaan om een Sint-Jorislint, een symbool van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland in 1945. De overwinning wordt jaarlijks op 9 mei in Rusland herdacht. Het lint is tevens een teken van Russisch patriottisme.