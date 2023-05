Judotalent Van Lieshout kan bij sterk WK-debuut nog maximaal brons pakken

Joanne van Lieshout heeft woensdag een sterk debuut beleefd op de WK judo in Doha. De twintigjarige Nederlandse kwam in de klasse tot 63 kilogram mede dankzij een stunt tegen de nummer één van de wereld tot de halve finales, waarin ze verloor. Ze kan nu nog maximaal brons pakken.

Van Lieshout begon al goed aan haar toernooi door ten koste van de Colombiaanse Cindy Mera de tweede ronde te halen. Daar trof ze met wereldranglijstaanvoerder Lucy Renshall een van de titelfavorieten, maar ze deed niet onder voor de Britse. In de golden score tikte Renshall af na een armklem.

In de derde ronde was Van Lieshout dankzij een waza-ari te sterk voor de Japanse Miku Takaichi, die acht plekken hoger op de wereldranglijst staat (13 om 21). De judorevelatie plaatste zich vervolgens voor de halve finales door de Hongaarse Szofi Özbas met haar benen in een houdgreep te leggen.

Voor een plek in de finale was de Sloveense Andreja Leski als nummer twaalf van de wereld net te sterk. In de golden score werd de partij met een waza-ari beslist. Van Lieshout kan daardoor nog maximaal brons pakken. De strijd om de medailles begint om 17.00 uur (Nederlandse tijd). De Nederlandse staat tegenover de Mexicaanse Prisca Awiti Alcaraz, de mondiale nummer 23.

Met haar sensationele reeks in Doha maakt Van Lieshout de verwachtingen direct waar. De Brabantse is tweevoudig wereldkampioene bij de junioren en werd vorig jaar bij het Sportgala van NOC*NSF uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

De Wit vroeg uitgeschakeld in Doha

Van Lieshout is nog de enige Nederlandse troef op woensdag. Frank de Wit strandde in de klasse tot 81 kilogram al in de tweede ronde door een nederlaag tegen de Oostenrijker Wachid Borchashvili, de nummer zes van de wereldranglijst. De 27-jarige Noord-Hollander liep in de reguliere tijd al tegen twee straffen op en verloor in de golden score op ippon.

In 2021 eindigde De Wit nog met WK-brons. Het is zijn enige medaille op het mondiale eindtoernooi. De judoka werd in 2015 wel wereldkampioen bij de junioren. Op de Olympische Spelen in Tokio van twee jaar geleden deed De Wit ook niet mee om een podiumplek.

De WK in Qatar is zondag begonnen, maar woensdag zijn voor het eerst Nederlanders in actie gekomen. Donderdag gloren er opnieuw medaillekansen, want dan komen onder anderen titelkandidaat Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en oud-wereldkampioen Noël van 't End (tot 90 kilogram) in actie.