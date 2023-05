Márquez hoeft strafronden toch niet te rijden na veroorzaken crash in MotoGP

Marc Márquez hoeft de straf die hij kreeg na de crash met Miguel Oliveira bij de openingsrace in Portugal niet meer in te lossen bij de volgende wedstrijd waaraan hij deelneemt. Dat heeft het hof van beroep van de MotoGP besloten na een protest van Repsol Honda, het team van de Spanjaard.

Márquez kreeg van de wedstrijdleiding na afloop van de race in Portugal een straf opgelegd omdat hij de Portugees Oliveira onderuit reed. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP moest bij de volgende wedstrijd in Argentinië in twee ronden een extra lus rijden.

De dertigjarige Spanjaard had bij de crash zijn duim gebroken, waardoor hij helemaal niet kon deelnemen aan de race in Argentinië. De stewards besloten daarna de straf om te zetten naar twee lange rondes bij de volgende race die Márquez zou rijden.

"Het hof heeft de opgelegde sanctie voor Márquez geannuleerd", meldt het hof dinsdag na beroep van Repsol Honda. "De dubbele long lap-penalty die door de stewards is opgelegd, is ingelost doordat de coureur niet is gestart in de MotoGP-race in Argentinië."