NBA-ster Jokic na oproep Suns-eigenaar (en slachtoffer) niet geschorst voor duw

Sterspeler Nikola Jokic van Denver Nuggets heeft een boete gekregen, maar wordt niet geschorst voor het opmerkelijke akkefietje met Phoenix Suns-eigenaar Mat Ishbia. De Serviër gaf Ishbia een duwtje tijdens de vierde ontmoeting in de tweede ronde van de play-offs in de NBA.

De twee kregen het afgelopen zondag aan het einde van het tweede kwart met elkaar aan de stok in het Footprint Center in Phoenix. De bal belandde in het publiek in de handen van Ishbia, die de bal bewust langer vasthield om het spel te vertragen.