Herlings boekt in Spanje 102e zege en passeert motorcrosslegende Everts

Jeffrey Herlings heeft zondag het record van de meeste Grand Prix-overwinningen overgenomen van de Belgische motorcrosslegende Stefan Everts. De Nederlander won de Grand Prix van Spanje in de MXGP en boekte de 102e zege uit zijn carrière.

Herlings won in het Spaanse Arroyomolinos zowel de eerste als de tweede manche. De vijfvoudig wereldkampioen pakte daarmee op soevereine wijze de overwinning, waardoor hij Everts definitief van de troon stootte qua recordaantal overwinningen in de MXGP.

Dertien jaar geleden begon de succesvolle reeks van de inmiddels 28-jarige Herlings. Zijn eerste GP-zege was in 2010 de Grand Prix van Nederland in Valkenswaard. In de jaren daarna veroverde hij drie keer de wereldtitel in de MX2 en twee keer de wereldtitel in de MXGP.

Het aantal zeges van Herlings had nog veel hoger kunnen zijn als hij minder met blessureleed had gekampt. De Nederlander miste het hele vorige seizoen door een hielblessure. Eind maart bereikte hij in de Grand Prix van Sardinië al de mijlpaal van honderd zeges.