Sabalenka klopt Swiatek in kraker en wint voor tweede keer WTA-toernooi Madrid

Aryna Sabalenka heeft zaterdag voor de tweede keer het WTA-toernooi in Madrid gewonnen. De Belarussische was in een spannende finale te sterk voor Iga Swiatek, de nummer één van de wereld: 6-3, 3-6 en 6-3.

De 25-jarige Sabalenka besliste de eindstrijd in Madrid in 2,5 uur. De nummer twee van de wereld miste op haar eigen service drie matchpoints en kreeg zelfs één breakpoint tegen, maar bij de vierde kans was het wel raak.

In de eerste set ging het lang gelijk op tussen Swiatek en Sabalenka. De 21-jarige Poolse werkte drie breakpoints weg, maar moest bij een 3-4-stand alsnog haar service inleveren.

In het tweede bedrijf verloor Sabalenka haar eerste servicegame. Swiatek gaf de break voorsprong niet meer uit handen, werkte liefst vijf breakpoints weg en trok de stand na anderhalf uur spelen gelijk.

Sabalenka kwam in de derde en beslissende set dankzij een vroege break met 3-0 voor, maar Swiatek knokte zich terug tot 3-3. Uiteindelijk moest de Poolse alsnog haar meerdere erkennen in Sabalenka.