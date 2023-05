Milwaukee Bucks ontslaat succescoach Budenholzer na zeperd in play-offs

Basketbalclub Milwaukee Bucks heeft succescoach Mike Budenholzer ontslagen. De beste ploeg van het reguliere seizoen in de NBA werd vorige week al in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld.

"Het was een moeilijke beslissing", zegt manager Jon Horst. "Budenholzer heeft onze ploeg gedurende vijf ongelooflijke seizoenen geleid, met de eerste titel in vijftig jaar tijd en een tijdperk van aanhoudend succes."

"Dit is een kans voor ons om ons te heroriënteren en onze inspanningen nieuw leven in te blazen, terwijl we verder bouwen richting ons volgende kampioenschap."

De 53-jarige Budenholzer arriveerde in 2018 in Milwaukee en haalde sindsdien elk jaar de play-offs. De ploeg van de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo veroverde in 2021 de tweede titel uit de clubhistorie, na het kampioenschap van 1971.

Ook dit jaar leek Milwaukee Bucks zich weer in de titelrace te gaan mengen. De formatie uit Wisconsin ging de play-offs in als 'top seed', maar werd in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld door Miami Heat (1-4).