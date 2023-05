NBA-ster Doncic betaalt uitvaart kinderen die overleden bij schietpartij in Servië

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

NBA-ster Luka Doncic neemt de kosten van de uitvaart van de kinderen die woensdag om het leven kwamen bij een schietpartij in Belgrado voor zijn rekening, heeft de 24-jarige speler van Dallas Mavericks laten weten via zijn foundation.

De Sloveen Doncic heeft een vader met Servische roots. Onder anderen zijn oma, tante en oom wonen in de buurt van Belgrado. Een woordvoerder van zijn foundation vertelt aan ESPN dat de basketballer niet alleen de begrafenissen zal financieren, maar ook de kosten van de rouwverwerking voor de leerlingen en leraren.

Bij de schietpartij op een basisschool in de Servische hoofdstad overleden woensdag acht kinderen en een bewaker. De verdachte is een dertienjarige leerling, die werd gearresteerd nadat hij zelf de politie had gebeld.