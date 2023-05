Van Gerwen wint weer eens van Price en houdt zicht op dagzege Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdag in Manchester na vijf nederlagen weer eens van Gerwyn Price gewonnen. In de veertiende speelronde van de Premier League was de Brabander met 2-6 te sterk voor de darter uit Wales.

Van Gerwen begon uitstekend aan zijn partij tegen Price. De Nederlander stond razendsnel op een 4-0-voorsprong, waarna hij zijn eigen leg inleverde. Na een kleine comeback van de Welshman wist Van Gerwen zijn hoofd koel te houden: 2-6.

De gemiddeldes van de darters ontliepen elkaar niet veel. Van Gerwen noteerde een uitstekend gemiddelde van 103,10 per drie pijlen, tegenover 104,42 voor Price.

De dubbels maakten het verschil in Manchester. De Brabander gooide maar liefst 60 procent raak. Price bleef steken op 25 procent. In de halve finale neemt Van Gerwen het later op de avond op tegen regerend wereldkampioen Michael Smith.