Van Gerwen verliest van Smith en grijpt weer naast dagzege in Premier League

Michael van Gerwen is er donderdag niet in geslaagd de veertiende speelronde in de Premier League te winnen. De Brabander verloor in de halve finale met 6-4 van regerend wereldkampioen Michael Smith.

Van Gerwen keek in Manchester al snel tegen een 2-0-achterstand aan. Ondanks een stroef begin kwam de Brabander via een break terug op 2-2.

Smith, de nummer een van de Order of Merit, liet de Nederlander tot een 5-2-tussenstand niet meer langszij komen. De Brabander mocht van geluk spreken dat hij nog in de wedstrijd zat, aangezien Smith twee matchdarts had gemist. De Engelsman maakte het uiteindelijk af met een 116-finish.

Ondanks een lager gemiddelde per drie pijlen was de Engelsman effectiever dan 'Mighty Mike'. De Nederlander noteerde 99,40 per drie pijlen, tegenover de 91,62 van Smith.

Smith neemt het in de finale op tegen Jonny Clayton, die eerder op de avond met 6-3 won van Chris Dobey. Van Gerwen, die eerder op de avond met 2-6 te sterk was voor Gerwyn Price, blijft door zijn verlies opnieuw zonder dagwinst.