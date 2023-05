Topsprintster en voormalig wereldkampioene Tori Bowie (32) overleden

Atlete Tori Bowie is woensdag op 32-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse was enkele jaren een geduchte concurrent van Dafne Schippers.

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. "We zijn er kapot van om het zeer trieste nieuws te delen dat Tori Bowie is overleden", meldt haar management. "We hebben een klant, dierbare vriend, dochter en zus verloren. Tori was een kampioen, een baken van licht dat zo helder scheen."