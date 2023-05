Karatsev stunt tegen Medvedev in Madrid na uitschakelen Van de Zandschulp

Daniil Medvedev is dinsdag verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van het Masters-toernooi in Madrid. De Russische nummer drie van de wereld verloor in Spanje met 7-6 (1) en 6-4 van zijn landgenoot Aslan Karatsev, die eerder Botic van de Zandschulp uitschakelde.

De als tweede geplaatste Medvedev en Karatsev deden in de eerste set weinig voor elkaar onder op het gravel in de Spaanse hoofdstad. De 29-jarige qualifier maakte indruk toen hij liefst drie van de vier breakpunten wegwerkte en Medvedev vervolgens in een tiebreak met 7-1 versloeg.

In de tweede set had Medvedev steeds meer moeite met het spel van Karatsev. De Rus sloeg slechts vijf winners en klopte bij de umpire aan met klachten over het publiek en het gebrek aan ruimte achter op de baan. Karatsev bleef koel en won de tweede set met 6-4.

Karatsev bereikte voor het eerst in zijn carrière de kwartfinale van een Masters-toernooi. De Rus versloeg eerder dit toernooi onder anderen Van de Zandschulp (6-2 en 7-5) en de Australiër Alex de Minaur (ATP-16). Hij neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-8) en de Chinees Zhang Zhizhen (ATP-99).

Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst in Madrid. De Spanjaard stuit in de achtste finales op de Duitser Alexander Zverev.