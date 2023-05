Kudermetova verwijdert logo van omstreden Russische sponsor voor Wimbledon

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Russische tennisster Veronika Kudermetova gaat het logo van het Russische olie- en gasbedrijf Tatneft van haar tenue verwijderen. Alleen dan kan de nummer dertien van de wereld komende zomer meedoen aan Wimbledon.

"Ik weet dat het op Wimbledon niet is toegestaan om met een badge uit Rusland te spelen", zei Kudermetova maandag na afloop van haar gewonnen partij tegen Daria Kasatkina op het WTA-toernooi in Madrid. "Nu breek ik nog geen regels. Maar als ik op Wimbledon wil spelen, moet ik de badge eraf halen."

De organisatoren van het Grand Slam-toernooi in Londen hebben de regels voor spelers uit Rusland en Belarus voor dit jaar versoepeld. Vorig jaar werden tennissers uit die landen nog geweerd. Nu mogen ze onder neutrale vlag meedoen, mits ze verklaren dat ze de Russische invasie in Oekraïne niet steunen.

Wimbledon eist bovendien dat spelers niet deelnemen als zij financiële steun ontvangen van de Russische of Belarussische overheid. Kudermetova heeft die verklaring inmiddels ondertekend. Haar persoonlijke sponsor Tatneft staat vanwege de oorlog tegen Oekraïne op de sanctielijst van de Europese Unie.

In Madrid speelt Kudermetova wel nog gewoon met het logo van Tatneft op haar shirt. De Russin is in de Spaanse hoofdstad doorgedrongen tot de kwartfinales. Daarin treft ze woensdag met de Amerikaanse Jessica Pegula de nummer drie van de wereld.