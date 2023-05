Snookersensatie Brecel ontroerd door wereldtitel: 'Het zal nu ontploffen in België'

Snookersensatie Luca Brecel moest maandagavond tegen de gelukstranen vechten na het veroveren van zijn eerste en compleet onverwachte wereldtitel. De Belg zette in Sheffield de kroon op een legendarisch toernooi en is de eerste wereldkampioen die van het Europese vasteland komt.

"Ik was zo nerveus, omdat ik wilde winnen voor België en Europa", vertelde een geëmotioneerde Brecel in gesprek met Sporza. "Nu is het gebeurd. Ik kan niet wachten om te zien wat dat teweegbrengt. Het zal ontploffen in België."

Twee weken geleden had niemand gedacht dat Brecel überhaupt een kans zou maken op de wereldtitel. Dat veranderde toen hij voor een sensatie zorgde door zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan uit te schakelen.

In de finale, die maandagavond ten einde kwam, moest ook viervoudig wereldkampioen Mark Selby eraan geloven. Toch duurde het even voor Selby zich gewonnen gaf in het Crucible Theatre. 'The Jester From Leicester' bracht het verschil terug tot 16-15 door vijf frames op rij te winnen. Het bleek een laatste stuiptrekking, want Brecel maakte de klus daarna af.

"Selby is een vechter. Hij is de ergste tegenstander die je kan treffen in de finale. Bij 17-15 wist ik dat ik een kans had om het af te maken", zei de wereldkampioen, die voor een zeldzame titel zorgde. In de rijke historie van het WK ging de eindzege slechts drie keer eerder naar een snookerspeler van buiten het Verenigd Koninkrijk.

Foto: AP

'Heb niet getraind, alleen gefeest'

Zijn reeks van dit jaar is extra bijzonder, omdat het al de zesde keer was dat Brecel meedeed aan het WK. Bij zijn vijf vorige deelnames kon 'The Belgian Bullet' na één wedstrijd al naar huis. Ook dit jaar lag een uitschakeling in de eerste ronde op de loer. Hij was Ricky Walden slechts met 10-9 de baas.

Brecel, in 2012 met zijn zeventien jaar de jongste WK-deelnemer aller tijden, weet maar al te goed dat hij door het oog van de naald is gekropen tegen Walden. "Dan had iedereen gezegd: 'Luca heeft zijn eerste wedstrijd weer verloren.' Zo klein zijn de verschillen in snooker. Wat dat betreft is er niks veranderd met vroeger."

Voorlopig zal Brecel zich even helemaal niet meer met snooker bezighouden. Dat past naadloos in de manier waarop hij topsport benadert. De WK-sensatie maakte er geen geheim van dat hij liever tot in de laatste uurtjes in de kroeg hangt dan dat hij zich serieus voorbereidt op een wedstrijd.