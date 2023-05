Geblesseerde Griekspoor mogelijk weken aan de kant, deelname Rome onzeker

Tallon Griekspoor heeft tijdens het ATP-toernooi in Madrid een scheur in zijn voet en een kleine scheur in zijn enkel opgelopen. Het advies luidt om twee tot drie weken rust te nemen, maar de tennisser sluit deelname aan het Masters-toernooi in Rome niet uit.

Griekspoor moest vrijdag in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Madrid opgeven. De Nederlander liep in zijn partij tegen de Spanjaard Jaume Munar met een gekwetste enkel van de baan.

De Nederlandse nummer 36 van de wereld ging bij een mislukte volley door zijn rechterenkel. Hij was zichtbaar aangeslagen en hinkelde met moeite naar de kant.

In een ziekenhuis in Spanje was al duidelijk dat Griekspoor geen spierschade had opgelopen. De 26-jarige Noord-Hollander werd in Nederland verder onderzocht en daar kwamen de twee blessures aan het licht.