Snookersprookje voltooid: sensatie Brecel wint als eerste Belg ooit wereldtitel

Luca Brecel heeft maandag zijn spectaculaire WK in stijl afgesloten met de wereldtitel. De Belg was in de zenuwslopende finale in het Engelse Sheffield nipt te sterk voor viervoudig wereldkampioen Mark Selby: 18-15.

De 28-jarige Brecel ging maandag de slotdag van het WK in met een 9-8-voorsprong. Mede door een historische maximumbreak van 147 punten had de elf jaar oudere Engelsman Selby de achterstand op zijn concurrent tot één frame verkleind.

Bij de derde sessie in The Crucible Theatre liet Brecel meteen zijn klasse zien. 'The Belgian Bullet' potte vier frames op rij. Bij het ingaan van de vierde en laatste ronde maandagavond leidde Brecel met 15-10.

Selby leek in de slotsessie een indrukwekkende comeback te bewerkstelligen. 'The Jester from Leicester', die in 2014, 2016, 2017 en 2021 wereldkampioen werd, kwam terug tot een 16-15-achterstand.

Selby liet in het zicht van de haven steken vallen, waarna Brecel alsnog het karwei kon afmaken. In de laatste frame hield hij zijn zenuwen in bedwang, waardoor België voor het eerst een wereldkampioen snooker aflevert. Brecel is bovendien de eerste speler van het Europese vasteland die de wereldtitel heeft veroverd.

Laatste tien winnaars WK snooker: 2014: Mark Selby

2015: Stuart Bingham

2016: Mark Selby

2017: Mark Selby

2018: Mark Williams

2019: Judd Trump

2020: Ronnie O'Sullivan

2021: Mark Selby

2022: Ronnie O'Sullivan

2023: Luca Brecel

Brecel stunt keer op keer

Brecel heeft meerdere keren gestunt dit WK. Hij versloeg in de achtste finale drievoudig wereldkampioen Mark Williams. In de volgende ronde moest zevenvoudig wereldkampioen en titelverdediger Ronnie O'Sullivan het onderspit delven.

Brecel zei na afloop van de verrassende zege op O'Sullivan dat hij de afgelopen periode niet 100 procent met de sport bezig was. "Voor het toernooi was ik veel aan het feesten en bleef ik op tot 6.00 of 7.00 uur door FIFA te spelen met vrienden. We dronken veel en ik trainde niet", zei de nummer tien van de wereld.

Brecel stuntte in de halve finale opnieuw door na een 5-14-achterstand alsnog af te rekenen met de Chinees Si Jiahui: 17-15. Nog nooit werkte een speler op het WK snooker zo'n grote achterstand weg.