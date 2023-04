Selby schrijft snookergeschiedenis met eerste maximumbreak ooit in WK-finale

Mark Selby heeft zondag geschiedenis geschreven in de eindstrijd van het WK snooker in Sheffield. De Engelsman noteerde als eerste speler ooit een maximumbreak in de finale van de mondiale titelstrijd.

De 39-jarige Selby kwam in het zestiende frame van de finale tegen de Belg Luca Brecel tot de maximale score van 147 punten. Hij bracht zijn achterstand daarmee terug tot 7-9.

Nadat Selby zijn maximumbreak had voltooid, ging het publiek in The Crucible uit zijn dak. De nummer twee van de wereld kreeg een staande ovatie van de toeschouwers en werd gefeliciteerd door Brecel en de scheidsrechter.

Selby kwam voor de vijfde keer in zijn carrière tot de maximumbreak, maar deed dat nooit eerder op het WK. In 2009 noteerde 'The Jester from Leicester' bij de Jiangsu Classic in China voor het eerst een score van 147.

Vier jaar later zorgde Selby op het UK Championship voor de honderdste maximumbreak in de geschiedenis van het snooker. Ook bij de Champion of Champions in 2018 en het British Open in 2022 haalde de viervoudig wereldkampioen de maximale score.

Mark Selby wordt gefeliciteerd door zijn tegenstander Luca Brecel. Foto: AP

Huzarenstukje Selby volgt veertig jaar na eerste maximumbreak

Het huzarenstukje van Selby in de WK-finale volgt net iets meer dan veertig jaar na de eerste maximumbreak ooit op het WK. Die staat op naam van de Canadees Cliff Thorburn.

Selby is de tiende speler met een maximumbreak in The Crucible. Na Thorburn slaagden ook Jimmy White, Stephen Hendry, Ronnie O'Sullivan, Mark Williams, Ali Carter, John Higgins, Neil Robertson en Kyren Wilson daarin.

Wilson kwam anderhalve week geleden in de eerste ronde tegen Ryan Day tot een score van 147. O'Sullivan en Hendry zijn met ieder drie maximumbreaks op het WK gedeeld recordhouder.