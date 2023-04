Handballers voor derde keer in historie naar EK dankzij zege op Griekenland

De Nederlandse handballers hebben zich zondag gekwalificeerd voor het EK van 2024 in Duitsland. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson was in Almere met 32-26 te sterk voor Griekenland.

Oranje begon in een uitverkocht Topsportcentrum in Almere uitstekend aan het laatste EK-kwalificatieduel. De ploeg van Olsson stond bij rust al met 17-11 voor.

In de tweede helft probeerde Griekenland het gat met Nederland te dichten, maar dankzij een sterk keepende Bart Ravensbergen kwam het EK-ticket niet meer in gevaar. Kay Smits was met negen treffers topscorer aan Nederlandse zijde.

Door de zege bemachtigt Oranje voor de derde keer in de historie een EK-ticket. In 2022 (tiende) en 2020 (zeventiende) kwam Nederland ook in actie op het Europese eindtoernooi. De Nederlandse handballers sluiten de EK-kwalificatiereeks af als poulewinnaar. De Grieken vierden ondanks hun nederlaag ook feest, want zij plaatsten zich als een van de beste nummers drie ook voor het EK.

De aflopen jaren lieten de Nederlandse handballers zien op het hoogste podium mee te kunnen doen. Begin dit jaar stond de ploeg voor het eerst in 62 jaar op het WK handbal. Oranje eindigde daar als veertiende.