Ding klopt Nepomniachtchi en volgt Carlsen op als wereldkampioen schaken

Ding Liren is zondag Magnus Carlsen opgevolgd als wereldkampioen schaken. De Chinees versloeg in Astana de Rus Ian Nepomniachtchi in de tweekamp om de titel.

De dertigjarige Ding won in de tiebreak de vierde rapidpartij (snelschaak), nadat de eerste drie in remise waren geëindigd. Ook het vierde duel leek onbeslist te eindigen, totdat Nepomniachtchi volledig werd verrast door een zet van zijn opponent.

De tiebreak was nodig omdat er na de veertiende en laatste reguliere partij nog steeds geen beslissing was gevallen. De stand was 7-7.

"Ik ben enorm opgelucht", sprak Ding. "Het moment dat ik wist dat de partij was gewonnen was bijzonder emotioneel. Ik ken mezelf en weet dat het me op dit soort momenten soms even te veel wordt en dat de tranen dan komen. Het was een ongelooflijk zwaar toernooi met een zeer spannende ontknoping. Ik ben blij en dank iedereen die me heeft gesteund om tot dit succes te komen."

Ding Liren is de zeventiende wereldkampioen schaken bij de mannen en de eerste uit China. Foto: Getty Images

'Ik heb het laten liggen'

Volgens Nepomniachtchi was het verschil in de tweekamp minimaal. "Ik had meer partijen kunnen winnen dan ik heb gedaan. Er waren mooie kansen die ik heb laten liggen. Soms ging het om één of twee zetten die niet goed genoeg waren, anders was het misschien anders afgelopen. Ik denk dat ik het heb laten liggen."