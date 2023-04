Osaro wint in Ahoy en dient zich naast Plazibat aan als uitdager van Verhoeven

Rico Verhoeven krijgt na zijn herstel een titelgevecht tegen Tariq Osaro of Antonio Plazibat. Osaro won zaterdag tijdens GLORY 85 het viermanstoernooi en kwalificeerde zich voor een gevecht met Plazibat. Bij dat gevecht staat de interim-titel op het spel.

De interim-titel is door GLORY bedacht vanwege de zware blessure van Rico Verhoeven. De regerend zwaargewichtkampioen is lange tijd uit de roulatie en kan daardoor niet in de ring stappen. Naar verwachting kan hij in het najaar zijn titel weer verdedigen.

In dat titelgevecht neemt Verhoeven het dus op tegen Osaro of Plazibat. De twee vechten op 17 juni tegen elkaar en de winnaar is direct de uitdager van de 34-jarige Nederlander, die een knieblessure heeft en daarom begin dit jaar moest afzeggen.

Osaro, die onder de Nigeriaanse vlag vecht, maakte zaterdag tijdens GLORY 85 in Ahoy indruk. Hij won de halve finale op een knock-out van Jahfarr Wilnis en was in de finale een maatje te groot voor Murat Aygün. Osaro won alle drie rondes en pakte de toernooizege op een technische knock-out.

Door zijn toernooizege is Osaro verzekerd van een plek bij de acht zwaargewichten die in december in actie komen in de GLORY Grand Prix, het pretigieuze toernooi dat dit jaar door de kickboksorganisatie in het leven werd geroepen. Hij is de eerste bevestigde deelnemer voor het nieuwe toernooi.