Polling dankzij baby op wolk van geluk naar WK judo: 'Medaille zou bizar zijn'

Kim Polling dacht altijd dat judoka én moeder zijn niet te combineren waren. Nu ze in beide rollen donderdag op het WK in Qatar staat, voelt de 32-jarige Groningse zich gelukkiger dan ooit. "Hoe mooi zou het zijn om binnen een jaar na de bevalling met een WK-medaille te staan?"

Het gesprek loopt bijna ten einde als Aurora het hoofd schudt. Twintig minuten lang heeft ze weinig van zich laten horen op de schoot van Polling. Als haar moeder zegt dat ze op een wolk van geluk zit, roert ze zich. "Nee? Niet?", roept Polling naar haar dochter. "Jawel hoor! Ik denk niet dat ik ooit gelukkiger ben geweest."

Polling dacht altijd dat een zwangerschap het einde van haar judocarrière betekende. Het was haar Italiaanse vriend Andrea Regis die haar ervan overtuigde dat ze ook na de bevalling kon doorgaan als judoka. Polling wilde ook niet stoppen, nadat ze de Olympische Spelen in Tokio had misgelopen. Zo wilde ze niet eindigen.

En dus ging Polling door. In mei 2022 beviel ze van Aurora, vijf weken later stond ze voor het eerst op de judomat en vier maanden daarna judode ze haar eerste wedstrijd. Nu, een jaar later, gaat ze naar het WK in Qatar, als symbool van een golf moeders onder de Nederlandse topsportsters.

Polling geniet nu ze moeder is. "Ik loop best wel lang mee, maar ik voel me nu helemaal als nieuw. Dit zie ik ook als een nieuw hoofdstuk. Het is ook een extra uitdaging op deze leeftijd. Ik dacht altijd dat leeftijd een nummertje was, maar het herstel van trainingen duurt langer dan vijf of tien jaar geleden. Al klinkt dit nu ook weer een beetje oma-achtig", zegt ze lachend.

"Zij (Aurora, red.) doet het ook gewoon heel erg goed. Ik had verwacht dat ik het zwaarder zou vinden. Ik dacht dat een zwangerschap een blessure was. Maar als je geen pijn hebt, is dat absoluut niet zo. Natuurlijk zit daar ook een stuk geluk bij. Een vriendin is ook in mei bevallen en had van alles. Dat heb ik gelukkig niet gehad."

Kim Polling beviel in mei vorig jaar van dochter Aurora. Foto: Kim Polling

'Wat maakt het allemaal uit als ik haar zie lachen?'

Aurora heeft het leven van Polling totaal veranderd. Ook als judoka. Vroeger kon ze weken in haar verlies blijven hangen. "Maar als ik haar nu zie lachen, denk ik: wat maakt het allemaal uit? Zij zorgt ervoor dat de druk ervanaf gaat. Ik zit nu ook niet in een tunnelvisie naar het WK toe. Vroeger was ik juist alleen maar met een toernooi bezig."

Polling had verwacht dat ze door Aurora extra gemotiveerd op de judomat zou staan. "Dat ik aan haar dacht en dat ik dan extra hard zou gaan judoën. Maar dat heb ik nog helemaal niet gehad. Zij zorgt juist voor relativering."

Denk nou niet dat ze door Aurora als judoka minder gefocust is, zegt Polling. Als ze een judotraining van anderhalf uur volgt, blijft Aurora thuis in Italië, waar Polling met haar partner woont. "Dan hoef ik niet te denken dat ik naar haar toe moet als er wat is."

Bij conditie- en krachttrainingen neemt Polling haar dochtertje wel mee. Ze zet Aurora dan in een meegenomen inklapbox tussen de gewichten en apparaten. "Ze is dan aan het spelen en wacht totdat ik klaar ben." Bij de nationale judodag op Papendal, waar dit gesprek plaatsvindt, is Pollings moeder meegekomen voor assistentie.

Polling noemt het "speciaal" dat ze als topsporter haar opgroeiende dochter zo vaak kan zien. "Ik kan mijn kind gewoon meenemen naar mijn werk. Dat vind ik uniek. Ik geniet er enorm van. Bij de volgende kinderen ben ik geen topsporter meer. Dan heb ik een normale baan waarbij dit niet mogelijk is. Een tweede kind als topsporter gaat echt niet meer gebeuren, nee. Dan ben ik straks veertig." Ze zegt het met haar kenmerkende glimlach.

Kim Polling won in februari brons bij de Grand Slam in Parijs. Foto: Getty images

'Als WK-medaille niet lukt, ben ik nog gelukkig'

In het bijzijn van haar dochtertje beleefde Polling in februari haar grootste succes na haar rentree. De judoka pakte brons bij de Grand Slam in Parijs. Ze noemde het de "speciaalste medaille" uit haar loopbaan. Specialer dan de vier Europese titels en de bronzen WK-medaille die ze eerder won.

Het eremetaal was voor Polling ook een bevestiging dat ze terug aan de wereldtop is. En dat kwam op een goed moment. Op het WK in Qatar moet ze eigenlijk een medaille winnen met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Nederland mag per gewichtsklasse maar één man en één vrouw afleveren. Er zijn zeven gewichtsklasses. Pollings concurrente Sanne van Dijke staat er voorlopig uitstekend voor na haar bronzen WK-medaille van vorig jaar (zie kader onderaan).

"Ja, het is belangrijk dat ik een WK-medaille win", erkent Polling. "Maar ik heb ook zoiets van: het is een jaar binnen de bevalling. Ik ben heel bewust moeder geworden, ik wist dat ik een achterstand zou hebben. Als het niet lukt, is het balen, maar ik ben ook zó gelukkig met deze kleine. En hoe mooi zou het zijn om binnen een jaar na de bevalling met een WK-medaille te staan? Het zou bizar zijn."

Aurora is er niet bij in Qatar, al was dat aanvankelijk wel de bedoeling. Haar vriend kan het alleen niet aan: kijken naar zijn judoënde vriendin en zorgen voor een baby. "Hij is best zenuwachtig als ik aan het judoën ben. In Parijs zei hij meteen: 'Wij blijven thuis tijdens het WK.' Dus we gaan facetimen. Dat snapt Aurora ook wel." Met Aurora in haar armen gaat de judoka naar het volgende interview.