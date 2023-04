Belgisch snookersprookje krijgt vervolg: Brecel door unieke comeback in WK-finale

Luca Brecel heeft zaterdag dankzij een nooit eerder vertoonde comeback de finale van het WK snooker bereikt. De Belg was in het Crucible Theatre in Sheffield met 17-15 te sterk voor de Chinees Si Jiahui.

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Brecel snookergeschiedenis zou schrijven. Sterker nog: een roemloze aftocht dreigde voor de absolute sensatie van dit WK. Hij stond vrijdag na negentien frames op een 5-14-achterstand in het best-of-33-format.

De Belg richtte zich daarna helemaal op door maar liefst elf frames op rij te winnen. Tussen de twintigste en dertigste frame tikte Brecel in totaal 916 punten bij elkaar en kwam Si slechts tot 179 punten.

Brecel zag Si nog terugkomen tot 16-15, maar hij besliste het duel daarna in zijn voordeel. Nooit eerder poetste een snookerspeler op het WK zo'n grote achterstand weg.

"Ik had nooit durven dromen dat ik terug zou komen van een 5-14-achterstand", zei een geëmotioneerde Brecel tegen de BBC. "Ik zei al tegen mijn vriendin: als ik win, wordt dat het emotioneelste moment in mijn leven. Aan het einde van de wedstrijd was ik helemaal aan het shaken. Dit betekent zo veel voor mij. Het is krankzinnig."

Emoties namen de overhand bij Luca Brecel na het voltooien van zijn legendarische comeback. Foto: AP

Brecel won bij vijf eerdere deelnames geen enkel duel

Het is de tweede keer dat Brecel van zich laat spreken op dit WK. In de kwartfinales rekende hij - eveneens dankzij een comeback - verrassend met af met zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan (13-10). Daarvoor moesten Ricky Walden (10-9) en Mark Williams (13-11) er al aan geloven.

De reeks van Brecel komt redelijk uit het niets. De Belg deed vijf keer eerder mee aan het WK en won toen geen enkele wedstrijd. Toch stond hij wel te boek als groot talent. Brecel was in 2012 met zijn zeventien jaar de jongste deelnemer aller tijden.

O'Sullivan noemde Brecel na hun onderlinge partij "waarschijnlijk de getalenteerdste snookerspeler aller tijden". De WK-sensatie zelf bekende dat hij in de aanloop naar het toernooi vooral bezig was met feesten, drinken en gamen.