Judoka's keuren WK in Qatar af, maar statement vinden ze iets voor de bonden

Judoka's Sanne van Dijke en Kim Polling vinden het onbegrijpelijk dat het WK vanaf zondag in Qatar wordt gehouden. Maar Van Dijke gaat daar niet met een regenboogvlag staan zwaaien. De bonden moeten een statement maken, vindt ze. Probleem: de judobonden hebben er geen aandacht voor, ook de Nederlandse niet.

Met andere judoka's besprak Van Dijke de afgelopen tijd de mensenrechtensituatie in Qatar. "Rond het WK voetbal is het er maanden over gegaan en wij gaan er tussen neus en lippen door naartoe. Dat hoort niet."

Rond het WK voetbal beloofde Qatar beterschap op het gebied van mensenrechten. Bij de werkzaamheden voor het WK vielen volgens mensenrechtenorganisaties duizenden doden en werden talloze arbeiders als slaven ingezet.

Vijf maanden na dato worden de mensenrechten volgens Amnesty International nog steeds op grote schaal geschonden. Ook homoseksualiteit is nog altijd strafbaar in het streng islamitische land. Op 'homoseksueel gedrag' staan celstraffen van drie tot zeven jaar.

Van Dijke, die een vriendin heeft, voelt het ongemak. De 27-jarige Brabantse zal toch naar Doha moeten als ze de wereldtitel in de klasse tot 70 kilogram wil winnen. Dat is nog één van haar doelen in haar judocarrière, naast een olympische titel.

"Ik hoop dat morgen de olie op is, dan zijn we hier vanaf", zegt ze. "Er zijn natuurlijk heel veel landen waar de mensenrechten optioneel zijn. Maar Qatar heeft het geld om in de belangstelling te komen. Dan wringt de schoen extra."

Kim Polling snapt niets van de toewijzing van het WK aan Qatar. Foto: Getty Images

'Waarom moet dit nou?'

Kim Polling begrijpt niet waarom de internationale judofederatie (IJF) het WK aan Qatar heeft toegewezen. "Ik denk vooral: waarom moet dit nou? Het heeft natuurlijk allemaal met geld te maken", verzucht ze.

Directeur topsport Gijs Ronnes van de Nederlandse judobond erkent dat ook judo "ten prooi is gevallen aan de geldmachine van Qatar", na voetbal, atletiek, zwemmen, wielrennen, turnen, tennis en golf.

Toch is het WK in Qatar nooit een gespreksonderwerp bij de nationale judobond geweest. Pas na vragen van NU.nl op de nationale judodag op 16 april, drie weken voor de start van het WK, denkt Ronnes erover na. Hij is sinds januari 2022 directeur bij de judobond.

"We zouden er wel wat van kunnen vinden. Het zegt wel iets dat wij dat nog niet hebben gedaan", zegt Ronnes schuldbewust. "Ook in de internationale judowereld heb ik er niks over gehoord. Ik moet me als technisch directeur er wel in verdiepen. Misschien moet ik dat nog even doen. Ik heb me vooral op mijn werk voor de sporters gericht."

De toewijzing van het WK aan Qatar past in een reeks discutabele acties van de internationale bond. Een maand na het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 vond het WK in uitgerekend Rusland plaats. De Russische president Vladimir Poetin was tot de inval van Oekraïne erevoorzitter van de IJF. Russische en Belarussische judoka's zijn ondanks de oorlog welkom, zij het onder de neutrale vlag.

"Ze gaan de Nobelprijs voor de Vrede niet winnen", zegt Van Dijke ironisch. Ze is ook kritisch op het Internationaal Olympisch Comité (IOC). "Zij vinden er niks van dat het WK in Qatar georganiseerd wordt. Het IOC en de IJF zouden er wat strenger op mogen toezien. Het is wat mij betreft niet strikt noodzakelijk om in dit soort landen toernooien te organiseren."

Sanne van Dijke is kritisch op de internationale judobond en het IOC. Foto: ANP

Geen boycot en statement in Qatar

Polling, die voor het eerst een groot toernooi judoot na een zwangerschap, heeft niet aan een boycot gedacht. "Mensen vinden dat misschien wat hypocriet. Dat was zeker bij het WK in Rusland zo. Hoe kan je daar naartoe gaan terwijl zij een vliegtuig met Nederlanders hebben neergehaald?"

"Maar ik heb toen ook niet het idee gehad dat Poetin wat anders zou hebben gedaan als wij er niet waren geweest. Dat geldt nu ook voor Qatar. Gaan zij wat anders doen als wij niet gaan? Ik had het WK liever ergens anders gehad, maar we doen er niks meer aan."

Een statement gaan Van Dijke en Polling ook niet maken in Qatar. Van de Nederlandse judobond krijgen ze die ruimte wel, zegt directeur Ronnes. "Maar het is totaal niet aan mij om dat te doen", vindt Van Dijke.

"Ik was er liever niet te gast geweest. Maar als je er wel te gast bent, heb je je ernaar te schikken. Ik vind er van alles van en wil dat best in een Nederlandse krant zetten, maar ik ga daar niet met een regenboogvlag staan."