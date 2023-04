Motorcoureur Bram van der Wouden (48) komt om bij Morocco Desert Challenge

Motorrijder Bram van der Wouden is donderdag tijdens de Morocco Desert Challenge om het leven gekomen, meldt de organisatie. De Nederlandse coureur werd 48 jaar oud. Het is al het tweede sterfgeval bij de woestijnrally van dit jaar.

Van der Wouden deed voor de eerste keer mee aan de de woestijnrally in Marokko. Volgens de organisatie is hij bezweken door de hitte. Hij zou uitgeput naast zijn motor zijn gaan liggen.

"Bram stopte vermoedelijk om uit te rusten", meldt de organisatie van de Morocco Desert Challenge. "Het medische interventieteam was snel ter plaatse, maar kon niets meer doen."

Van der Wouden deed in 2022 mee aan de prestigieuze Dakar Rally. Hij eindigde als 127e in de eerste etappe, maar werd enkele dagen later getroffen door motorpech en kon de race niet uitrijden. Bij de editie van dit jaar was Van der Wouden niet van de partij.

"De rallywereld verliest een dierbare vriend", schrijft de organisatie. "Deze Morocco Desert Challenge was onderdeel van zijn voorbereiding op de volgende Dakar Rally. Bram werd zeer gewaardeerd in de rallywereld en hij was altijd bereid om te helpen waar mogelijk. Hij laat veel vrienden achter in deze wereld en ver daarbuiten."