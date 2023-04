Zuipen, feesten, gamen én stunten: Belg Brecel zet snookerwereld op zijn kop

Luca Brecel gaf na zijn verrassende zege op Ronnie O'Sullivan in de kwartfinales van het WK snooker een inkijkje in zijn bijzondere voorbereiding. De 28-jarige Belg was de afgelopen periode niet 100 procent met zijn sport bezig.

"Voor het toernooi was ik veel aan het feesten en bleef ik op tot 6.00 of 7.00 uur door FIFA te spelen met vrienden. We dronken veel en ik trainde niet", onthulde Brecel woensdagavond in gesprek met de BBC.

De als negende Belg geplaatste rekende in Sheffield achtereenvolgens af met Ricky Walden (10-9) en Mark Williams (13-11) voordat hij topfavoriet O'Sullivan met 13-10 vloerde.

"Toen ik vrijdag van Mark Williams won, kwam ik om 7.00 uur thuis met de auto en dezelfde dag nog ging ik uit tot vroeg in de ochtend. Ik werd zó dronken. De volgende dag reed ik alweer terug, dus het was een totaal afwijkende voorbereiding."

Eerder vertelde Brecel dat hij tussen zijn zege in de eerste en tweede ronde helemaal niet had getraind. "Nog geen kwartier. Wel heb ik gedart."

Zelf was Brecel nog het minst verbaasd door zijn overwinning op O'Sullivan. "Ik speel altijd hetzelfde, dus dit is geen heel grote verrassing voor mij. Ik houd van winnen, maar vind verliezen niet zo erg. Dat is soms een gevaarlijke combinatie."

Luca Brecel kan de eerste Belgische winnaar van het WK snooker worden. Foto: Getty Images

O'Sullivan spreekt vol lof over Brecel

O'Sullivan, die zich liefst zeven keer tot wereldkampioen kroonde en te boek staat als een enfant terrible, toonde zich uiterst sportief. "Hij is zo dynamisch, waarschijnlijk de getalenteerdste snookerspeler die ik ooit heb gezien."

"Ik zou het hem graag dit toernooi zien winnen, want zo hoor je snooker te spelen. Hij is een fenomenaal talent en een fenomenale speler."

Brecel is nu nog maar twee zeges verwijderd van de wereldtitel. In de volgende ronde treft hij de Chinese qualifier Si Jiahui. Om het andere finaleticket strijden de Engelsman Mark Selby en de Noord-Ier Mark Allen.