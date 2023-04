Miami Heat zorgt voor grote NBA-stunt door Milwaukee Bucks uit te schakelen

Miami Heat heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor een daverende stunt in de eerste ronde van de play-offs van de NBA gezorgd door Milwaukee Bucks uit te schakelen. Door een 128-126-zege na verlenging won Miami Heat de best-of-sevenserie met 4-1.

De Bucks eindigden in de reguliere competitie als eerste in de Eastern Conference, terwijl Miami Heat slechts als achtste finishte. In de play-offs waren de rollen omgedraaid, vooral door Jimmy Butler.

De forward was in het duel dat beslissend bleek goed voor liefst 42 punten, nadat hij in de vierde wedstrijd in de reeks al 56 punten voor zijn rekening had genomen.

De bezoekers uit Miami kwamen woensdag in het vierde kwart terug van een achterstand van zestien punten. Butler zelf had de stand in de laatste seconde van de reguliere speeltijd gelijk getrokken, waarna Miami Heat het in de verlenging afmaakte.

Bij de Bucks was Giannis Antetokounmpo goed voor 38 punten en 20 rebounds. Het was niet genoeg om het seizoen te verlengen. De sterspeler ging nuchter om met de uitschakeling. "In de sport kun je niet falen. Je hebt goede en slechte dagen. Soms is het jouw beurt en soms niet. Zo zit de sport in elkaar."

De laatste keer dat een als eerste geplaatste ploeg al in de eerste ronde van de play-offs strandde was in 2012, toen Chicago Bulls struikelde over Philadelphia 76ers. Miami Heat stuit in de volgende ronde op New York Knicks.