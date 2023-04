Handballers zijn nu al zeker van EK door overtuigende zege op België

De Nederlandse handballers hebben zich woensdag geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson was met 23-28 te sterk voor België en is nu al zeker van het eindtoernooi in Duitsland.

Oranje begon uitstekend in het Belgische Hasselt en stond halverwege al met 10-17 voor. In de tweede helft kwam België iets terug, maar de overwinning kwam niet in gevaar voor Nederland. Topschutter aan Nederlandse zijde was Rutger ten Velde met tien treffers.

Door de zege is Oranje al verzekerd van deelname aan het EK. Nederland behoort sowieso bij de vier beste nummers drie van de acht poules. Ook de beste twee landen van de groep gaan naar het EK. De ploeg van Olsson sluit zondag in Almere de kwalificatiereeks af tegen Griekenland.

De Nederlandse handbalmannen zijn de laatste jaren aan een opmars bezig. In januari was Oranje voor het eerst in 62 jaar actief op het WK. De formatie van Olsson eindigde toen als veertiende.