Snookerlegende O'Sullivan klaar op WK na fabelachtige comeback Belg Brecel

Ronnie O’Sullivan is woensdag verrassend uitgeschakeld op het WK snooker in Sheffield. De zevenvoudig wereldkampioen en titelverdediger gaf een comfortabele voorsprong weg en werd uitgeschakeld door de Belg Luca Brecel.

Brecel had een heuse comeback nodig tegen O'Sullivan, die de middagsessie met een 6-10-voorsprong begon en op koers lag voor een plek in de halve finales. De Brit maakte ongewone fouten en Brecel deed het onmogelijk geachte: hij won zeven frames op rij en zegevierde met 13-10.

"Ik heb geen enkele weerstand geboden en hij speelde ongelooflijk", zei hij tegen BBC. "Maar ik kijk vooral naar mezelf. Ik was niet goed genoeg om invloed op het spel te hebben. Als het een bokswedstrijd was geweest, hadden ze het al heel vroeg stopgezet."

Voor Brecel wacht donderdag in de halve finales een duel met de Schot Anthony McGill of de verrassende Chinees Si Jiahui. Tegen beide tegenstanders is de Belg favoriet. McGill is een ongeplaatste speler en Si moest kwalificaties spelen om op het WK te staan.