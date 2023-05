Breakdancer India Sardjoe (16) gaat met WK-titel op zak voor olympische droom

Over iets meer dan een jaar is breakdance een nieuwe olympische sport in Parijs. Nederland is met de zestienjarige wereldkampioen India Sardjoe een van de kanshebbers op eremetaal. Een profiel van de ongenaakbare Sardjoe, die de breakdancewereld in 2022 op zijn kop zette.

"Eindelijk heb ik hem!" Sardjoe glundert als ze een oranje jasje uitgereikt krijgt van André Cats, de topsportdirecteur van NOC*NSF. Op het oog een kleine gift, maar met een speciale betekenis.

Met de uitreiking maakt het breakdanceteam officieel deel uit van de Nederlandse olympische ploeg. Het is een historische stap voor de sport, die over ruim een jaar in Parijs voor het eerst op het olympische programma staat.

Het is geen verrassing dat Sardjoe een oranje jasje ontvangt. Met de Haagse tiener heeft Nederland goud in handen voor de Spelen in Parijs. In 2022 werd ze Nederlands, Europees en wereldkampioen. Ze werd als zestienjarige de jongste wereldkampioen ooit en is nu al een grootheid in de sport.

Sardjoe versloeg op het wereldkampioenschap de voormalig wereldkampioen en stond tegenover breakdancers die al actief waren voordat zij werd geboren. "Mij maakt het echt niet uit tegenover wie ik sta in een battle. Je moet er altijd vol voor gaan", zegt ze.

CV India Sardjoe Leeftijd: 16 (19 mei 2006)

Geboorteplaats: Den Haag

Prestaties: Nederlands kampioen (2022), Europees kampioen (2022) en Wereldkampioen (2022)

Van het voetbalveld naar een headspin

Sardjoe kreeg na haar unieke prestaties in 2022 als enige Nederlandse breakdancer een beloftestatus van sportkoepel NOC*NSF, wat betekent dat ze heel wat van haar verwachten. Maar het had zomaar kunnen zijn dat Sardjoe haar breakdancecarrière links had laten liggen voor een paar voetbalschoenen.

Als jong meisje ging Sardjoe met haar zus mee naar een hiphoples. Ze keek haar ogen uit en meldde zich aan voor een proefles breakdance. Daarnaast stond ze ook twee keer per week op het voetbalveld.

"Het was niet meer te combineren met voetbal en ik voelde mij in de breakdancewereld meer op mijn plek." Breakdance is niet alleen een sport waar je vier keer per week voor moet trainen, maar het is ook een kunstvorm. "Het is een manier van leven", zegt Sardjoe.

Het zelfvertrouwen waarmee Sardjoe op de breakdancevloer staat heeft ze te danken aan het voetballen in een gemengd team. "Ik moest daar mijn mannetje staan en dat zie je ook terug in het dansen."

India Sardjoe trekt voor de eerste keer het TeamNL-jasje aan, die ze ontvangt van NOC*NSF-topsportdirecteur André Cats. Foto: Getty Images

'India is zelfverzekerd en zeldzaam'

In de breakdancewereld zijn meerdere jonge dansers actief, maar slechts weinigen worden er zo goed in. Wat heeft Sardjoe dat andere jongeren niet hebben? "Ik heb echt een battle-attitude. Ik ben niet verlegen", zegt ze.

Ook drievoudig wereldkampioen Menno van Gorp, die samen met Sardjoe traint bij breakdance-crew Hustlekidz, prijst de houding van de talentvolle tiener. "Ze is een keiharde werker en maakt een bizarre ontwikkeling door."

"Ze is niet bang. Ze bulkt van het zelfvertrouwen. Als Sardjoe een wedstrijd verliest gaat ze verhaal halen bij de jury. 'Wat heb ik verkeerd gedaan?' zegt ze dan. Dat is echt heel zeldzaam."

Van Gorp en Sardjoe hebben naast hun breakdancekwaliteiten nog iets gemeen. Beide dansers betreden zonder bijnaam de battle-vloer. Waar breakers namen gebruiken als: Logistx, SkarKing en Turbo kiest het duo voor hun eigen voornaam. "Ik heb geen coole of speciale bijnaam nodig", zegt Sardjoe.

Wereldkampioen India Sardjoe in New Yok met haar gewonnen belt. Foto: AP

Wat is breakdancen? Breakdance is een dansstijl uit New York. De dans staat bekend om verschillende soorten bewegingen die moves worden genoemd. De bewegingen worden ingedeeld in top rock (staand dansen), powermoves (dansen vanuit gehurkte positie) en freezes (poses). Breakdancers, die b-girls of b-boys worden genoemd, hebben allen een eigen stijl, originaliteit en expressie.

Breakers doen mee aan battles, waarbij twee dansers de strijd met elkaar aan gaan. Een jury bepaalt wie de winnaar is.

In de battles mag je geen moves herhalen. De breakdancers hebben geen choreografie, maar reageren gevoelsmatig op de muziek.

'Parijs 2024 is nu mijn droom'

De komende maanden beloven een drukke periode te worden voor Sardjoe. Ze traint vier keer per week en zit in vijf havo. In mei doet ze eindexamen, waarna ze toegepaste psychologie wil studeren.

Een andere belangrijke mijlpaal staat in juni op het programma. Sardjoe kan zich dan plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Als ze op de Europese Spelen in Polen (21 juni-2 juli) wint, reist ze volgend jaar met de olympische ploeg naar Parijs. Mocht dit niet lukken, dan kan ze zich via de wereldranglijst plaatsen voor de Spelen.

"Het is heel mooi voor de breaking-scene dat de sport nu olympisch is", vertelt Sardjoe. "We kunnen meer mensen bereiken en inspireren. Ik heb er vertrouwen in dat ik samen met Menno op de Spelen in Parijs sta. Dat is nu mijn droom waar ik superhard voor train."

India Sardjoe (links) en Menno van Gorp (midden) hopen samen naar de Spelen in Parijs te gaan. Foto: ANP