Arantxa Rus laat zich met fraaie zege op Anisimova in Madrid weer eens gelden

Arantxa Rus heeft woensdag op fraaie wijze de tweede ronde van het prestigieuze WTA-toernooi in Madrid bereikt. De Nederlandse had aan twee sets genoeg om de hoger aangeslagen Amerikaanse Amanda Anisimova te verslaan: 7-5 en 6-2.

Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in de Spaanse hoofdstad. Tegen Anisimova, de nummer 46 van de wereld, werkte ze in de eerste set een break achterstand weg. Daarna brak ze de Amerikaanse bij een stand van 5-5 en won ze met 7-5.

In de tweede set liep de 32-jarige Rus snel tegen een break aan, maar herstelde de Nederlandse zich opnieuw. De nummer 107 van de wereld won vijf games op rij en besliste de partij met haar tweede wedstrijdpunt met 6-2.

De 21-jarige Anisimova is nog altijd een topvijftigspeelster, maar maakt door blessureleed een wisselvallige indruk. Ze haalde in 2019 nog wel de halve finales op Roland Garros en stond vorig jaar in de kwartfinales op Wimbledon.

Voor Anisimova was het haar eerste toernooi op gravel, terwijl Rus in Madrid al haar vierde toernooi op deze ondergrond op rij speelt. Rus is met onder meer een ITF-titel in Colombia uitstekend begonnen aan haar gravelseizoen.