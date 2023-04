Márquez mist ook Grand Prix van Spanje na val in openingsrace MotoGP

Marc Márquez moet dit weekend in Austin opnieuw een Grand Prix in de MotoGP aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard is nog bezig aan zijn herstel van een breuk in zijn duim. Die liep hij eind vorige maand op bij de openingsrace in Argentinië.

Bij de crash in de openingsrace van het MotoGP-seizoen liep Honda-coureur Márquez een breuk op in zijn middenhandsbeentje. Márquez werd vier weken geleden succesvol geopereerd, maar is nog niet genoeg hersteld om in wedstrijdverband op de motor te stappen.

"Hij heeft in het ziekenhuis een medische check ondergaan. De klinische en radiologische voortgang was positief. Maar vanwege de aard van de breuk heeft het team samen met Márquez besloten pas terug te keren in de Grand Prix van Frankrijk", meldt het fabrieksteam van Honda woensdag.

Márquez baalt dat hij de Grand Prix in zijn thuisland moet missen. "Het is altijd een speciale race vanwege de sfeer, en het is mijn thuisrace. Ik ga verder met mijn herstel en hoop zo snel mogelijk terug te keren", vertelt de dertigjarige coureur.