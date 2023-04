Olympisch kampioene Kromowidjojo keert als talentcoach terug in het zwemmen

Ranomi Kromowidjojo keert ruim een jaar na de beëindiging van haar loopbaan terug in het zwemmen. De drievoudig olympisch kampioene gaat voor de KNZB toptalenten begeleiden.

"Ik kom nog regelmatig in het zwembad. Om te zwemmen, maar ook omdat ik het leuk vind om met jonge sporters te praten over hun leven, hun ambities en waar ze tegenaan lopen. Tijdens die informele gesprekjes merkte ik dat ik hen als ervaringsdeskundige goed kan helpen", zegt de 32-jarige Kromowidjojo.

De geboren Groningse zette in januari 2022 een punt achter haar imposante loopbaan, waarin ze onder meer vier olympische medailles veroverde. 'Kromo' werd in 2012 olympisch kampioene op de 50 en 100 meter vrij.

Op de 4x100 vrij pakte ze met de estafetteploeg goud op de Spelen van 2008 en zilver in 2012. Kromowidjojo veroverde ook legio titels op WK's en EK's. Daarnaast heeft de Nederlandse zwemlegende nog altijd het wereldrecord op de 50 meter vrij (kortebaan) in handen (22,93).

Foto: Getty Images

Kromowidjojo gaat mee naar toernooien

Al bij haar afscheid sprak Kromowidjojo de ambitie uit om anderen te inspireren met haar ervaringen. In haar nieuwe rol zal ze een aantal momenten per jaar op verschillende trainingslocaties met sporters in gesprek gaan. Ook reist Kromowidjojo mee met enkele internationale toernooien waar talenten aan meedoen.

Vooralsnog richt Kromowidjojo zich op de begeleiding van talentvolle wedstrijdzwemmers. "Maar ik sluit niet uit dat ze in de toekomst ook met talenten van andere sporttakken van de KNZB aan de slag gaat", zegt manager topzwemmen Sjors Lommerts.

Na haar zwempensioen bleef Kromowidjojo betrokken bij de sport, al richtte ze zich ook op andere zaken. Zo is de tweevoudig Sportvrouw van het Jaar (2011 en 2012) al jarenlang ambassadrice van UNICEF en zit ze in de atletencommissie van de internationale zwembond. Kromowidjojo deed ook mee aan het televisieprogramma Wie is de Mol?, waarin ze de finale haalde.