Kiest Sifan Hassan op de Spelen voor marathon én de baan? 'Ik wil alles doen'

Sifan Hassan bewees zondag in Londen dat ze ook op de marathon bij de wereldtop hoort. De dertigjarige Nederlandse heeft daardoor nog meer opties voor de Olympische Spelen van Parijs. Gaat ze volgend jaar wederom voor een historische triple?

Hassan lacht anderhalf uur na haar fraaie debuutzege op de marathon hartelijk om de vraag. "Op welke afstanden ik me in 2024 ga richten? Dat weet ik echt nog niet", zegt ze. "Misschien ga ik wel een race van 100 kilometer doen."

Het is een grap, al is bij Hassan geen enkel scenario helemaal uit te sluiten. "Ik heb al haar gekke ideeën al wel gehoord", zegt haar coach Tim Rowberry. "Ze wil heel veel. Maar dat is alleen maar goed. Het betekent dat ze heel enthousiast en gretig is. Uiteindelijk komen we altijd wel tot een goed plan."

Bij de laatste Spelen, in 2021 in Tokio, verplaatste Hassan de grenzen van de atletiek door te starten op de 1.500, 5.000 én 10.000 meter. De meeste mensen verklaarden haar voor gek, maar aan het einde van het toernooi had ze een historische medailleoogst van twee keer goud en één keer brons.

Voor Parijs denkt Hassan stiekem aan een nog zwaardere triple: twee lange afstanden op de baan én de marathon. Het lijkt een onmogelijke combinatie, maar de Nederlandse weet na haar indrukwekkende 42,195 kilometer door Londen van zondag in ieder geval dat olympisch goud op de marathon een optie is.

Eén ding is zeker: bij de WK van komende zomer in Boedapest zal Hassan zich volledig op de baan focussen. Maar voor de Spelen liggen alle opties nog open. "Ik vind de marathon echt fantastisch. Maar ik houd ook van de baan", zegt ze. "Ik wil gewoon alles doen, want dat vind ik leuk."

Sifan Hassan won twee keer goud bij de Olympische Spelen van Tokio. Foto: Getty Images

Kan Hassan de Tsjech Zátopek evenaren?

Jos Hermens begon drie jaar geleden al voorzichtig te denken aan een combinatie van de 5 en 10 kilometer én de marathon bij de Spelen van Parijs. "Ik heb aan het IOC gevraagd of er tussen die drie wedstrijden steeds twee dagen rust kon komen", zegt de manager van Hassan, die er zelfs met IOC-voorzitter Thomas Bach over sprak. "Als Sifan dat al zou willen doen, dan moeten we natuurlijk wel proberen om de beste situatie voor haar te creëren."

Hermens is niet geslaagd in zijn opzet. In het schema van het olympisch atletiektoernooi zit tussen de 10.000 meter en het begin van de marathon minder dan 36 uur. De finale van de 1.500 meter is zelfs een kleine 12 uur voor de marathon (zie kader).

"Sifan was een beetje geïrriteerd toen we naar het schema keken", zegt Rowberry. "We hebben zeker al gesproken over wat de mogelijkheden zijn. Sifan is waarschijnlijk een van de meeste veelzijdige atleten ooit. Ze kan om goud meedoen van de 800 meter tot en met de marathon. Dat maakt het niet altijd makkelijk om te bepalen waar ze zich op gaat focussen. We moeten goed kijken wat de mogelijkheden zijn."

In de lange geschiedenis van de Spelen is er maar één atleet geweest die in hetzelfde jaar goud won op de marathon én op de baan. De Tsjech Emil Zátopek werd in 1952 in Helsinki olympisch kampioen op de 5 en 10 kilometer én op de marathon.

"Sifan houdt van uitdagingen. En van dingen die nog nooit zijn gedaan", zegt Hermens. "Het zou natuurlijk fantastisch zijn als zij in Parijs ook die drie medailles zou kunnen winnen. Maar we gaan alles heel rustig bekijken. We hebben nog maanden de tijd om een besluit te nemen."

Atletiekschema Spelen Parijs 2 augustus, 18.10 uur: 5.000 meter eerste ronde

5.000 meter eerste ronde 5 augustus, 21.10 uur: 5.000 meter finale

5.000 meter finale 6 augustus, 10.05 uur : 1.500 meter eerste ronde

: 1.500 meter eerste ronde 8 augustus, 19.35 uur: 1.500 meter halve finales

1.500 meter halve finales 9 augustus, 20.55 uur: 10.000 meter finale

10.000 meter finale 10 augustus, 20.25 uur : 1.500 meter finale

: 1.500 meter finale 11 augustus, 8.00 uur: Marathon