Atletiekicoon Mo Farah sluit carrière in september af met halve marathon

Mo Farah sluit zijn succesvolle carrière in september af met een halve marathon. De veertigjarige Brit doet op 10 september mee aan de Great North Run in het noordoosten van Engeland.

De viervoudig olympisch kampioen, die bij zowel de Spelen van Londen in 2012 als die van Rio de Janeiro in 2016 goud pakte op de 5.000 en 10.000 meter, eindigde in zijn laatste marathon op de negende plaats in een tijd van 2:10.28.