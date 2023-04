In een carrière vol uitzonderlijke prestaties schreef Sifan Hassan zondag misschien wel het mooiste verhaal. Haar eerste marathon verliep allesbehalve vlekkeloos, maar na 42,195 kilometer was de dertigjarige Nederlandse wel de winnares. "Sifan is buitenaards. Wat kan ik er nog meer over zeggen?"

De vrouwenrace van de marathon van Londen is een uur bezig als Tim Rowberry tegen een complicatie aanloopt. De coach van Hassan zit nog in een bus op weg van de start naar de finish, hij heeft geen tv-beelden en nu is het internet op zijn telefoon helemaal uitgevallen.

Rowberry stuurt in razend tempo een ouderwets sms'je naar iedereen die hij maar kan bedenken, in de hoop dat hij met hulp van vrienden en bekenden de wedstrijd toch nog kan blijven volgen. "En toen kreeg ik opeens een berichtje dat Sifan aan het wandelen was", zegt de Amerikaan. "Ik dacht direct: ze is klaar."

Wat Rowberry niet kan zien, is dat Hassan met nog meer dan 23 kilometer te gaan twee keer heel even stopt om te rekken. De pijn zit in haar linkerheup, een probleem dat een paar weken eerder tijdens een snelheidstraining ook al de kop opstak. "Het was niks ernstigs. Na een paar stretches was het weg", zegt Rowberry. "Maar afgelopen vrijdag gebeurde het weer toen we aan het joggen waren in een park in Londen. Dat zal toch voor wat ongerustheid hebben gezorgd bij Sifan."

Bezorgdheid is nu zeker van het gezicht van Hassan af te lezen. Ze grimast en drukt een aantal keer op haar heup. "Het zat helemaal vast en deed echt veel pijn", zegt de olympisch kampioen op de 5 en 10 kilometer. "Of ik bijna was gestopt? Absoluut. Ik heb vandaag wel duizend keer aan opgeven gedacht. Echt, ik verwachtte niet dat ik de finish zou halen."

"Maar ik bleef maar tegen mezelf zeggen: Sifan, probeer deze ervaring zolang mogelijk te rekken. Misschien ging het juist daarom wel zo goed. Na elke kilometer was ik dankbaar dat ik nog liep."

0:50 Afspelen knop Zo won Sifan Hassan de marathon van Londen

Trainen in Ethiopië ging niet perfect voor Hassan

Het lopen van de klassieke afstand van 42,195 kilometer zat al heel lang in het hoofd van Hassan. Het laatste zetje kreeg ze in het najaar van 2021, toen ze als toeschouwer bij de marathon van Amsterdam was. Ze schrok toen ze de helft van topatletes vlak na de finish zag overgeven. Maar ze genoot vooral van de sfeer in het Olympisch Stadion en de tienduizenden lopers die allemaal op zoek waren naar hun eigen grenzen.

"Sifan had na de Olympische Spelen van Tokio (waar ze twee keer goud en één keer brons won, red.) een tijdje nodig om iets te vinden wat haar weer echt motivatie gaf", zegt Rowberry. "Op een gegeven moment werd het mij wel duidelijk dat het plan om een marathon te lopen ervoor zorgde dat ze weer elke dag vol enthousiasme ging trainen."

Die trainingen vonden de afgelopen vier maanden plaats in Ethiopië, het geboorteland van Hassan. Daar kon ze zich op hoogte (2.700 meter) en in een bekende omgeving voorbereiden op de primeur in Londen. Rowberry: "Sifan vond het geweldig daar. Ze genoot van het eten en van de tijd die ze kon doorbrengen met familie. Dat was een groot pluspunt van Ethiopië. Maar het trainen zelf was zeker niet perfect. Lang niet alles ging volgens plan."

Anderhalve maand geleden vroeg Rowberry zich zelfs voorzichtig af of het verstandiger zou zijn als Hassan zich zou afmelden voor de London Marathon. "Maar gelukkig gingen de trainingen in de laatste vijf weken wel goed. En het helpt dat Sifan totaal niet bezig is geweest met haar eindtijd of uitslag. Het enige wat ze wilde, was genieten van de ervaring."

Sifan Hassan poseert met haar onverwachte eerste prijs. Foto: AFP

Hassan voelt zich steeds beter na 35 kilometer

Hassan maakte er de afgelopen maanden geen geheim van dat ze de marathon vreesde. "Of ik haal het einde, of de afstand wordt mijn einde", zei ze in februari. Vooral het slot boezemde haar angst in. "Iedereen vertelt me dat een marathon pas echt begint na 35 kilometer."

Maar als Hassan op deze druiligere zondag in Londen het 35 kilometerpunt passeert, volgt er geen ineenstorting. "In mijn hoofd dacht ik: nu komt de pijn. Dat had ik echt verwacht", zegt ze. "Maar ik voelde me na 35 kilometer juist steeds beter worden."

De Nederlandse loopt op dat moment al bijna een uur in haar eentje in de achtervolging, omdat ze de kopgroep moest laten gaan na haar rek -en strekoefeningen halverwege de race. Maar met nog 5 kilometer te gaan vindt Hassan de aansluiting bij leiders Peres Jepchirchir, Alemu Megertu, Yalemzerf Yehualaw en Sheila Chepkirui, stuk voor stuk wereldtoppers op de marathon. "Ik kon niet geloven dat ik er weer bij zat", zegt Hassan.

Rowberry is verrast dat Hassan in haar eerste marathon meedoet om de zege. Maar de coach is niet verbaasd dat zijn pupil juist aan het einde indruk maakt. "Ik heb dat tijdens trainingen al heel vaak gezien. Aan het begin gaat het vreselijk slecht, maar hoe langer het duurt, hoe sterker ze wordt en hoe harder ze loopt. Ik weet niet precies wat voor talent dat is. Maar ik weet wel dat het ongekend is."

Sifan Hassan (rechts) sloot pas in de slotfase weer aan bij de kopgroep. Foto: Getty Images

Laatste drankpost zorgt bijna voor probleem

Drinken was in de aanloop naar de marathon een belangrijk aandachtspunt voor Hassan. In de baanatletiek, waar de maximale afstand 10 kilometer is, hoefde zich nooit druk te maken over bijtanken tijdens de race. Maar bij een inspanning van meer dan twee uur moet je af en toe wel wat vocht naar binnen werken om goed te kunnen presteren.

"Drinken tijdens het lopen is ontzettend moeilijk voor mij", zegt Hassan. "Ik ben slecht in het pakken van de flesjes en als ik drink, heb ik moeite met ademhalen. Het was daarom belangrijk om tijdens trainingen het drinken te oefenen. Alleen is dat bijna niet gelukt, omdat ik afgelopen maand de ramadan volgde."

In Londen lijkt de laatste drankpost heel even voor een groot probleem te zorgen. Hassan ziet de lange tafel met bidons op 2 kilometer van de finish te laat en rent opeens zijwaarts over de straat. "Ik zag een van mijn concurrenten water pakken en toen dacht ik: oh, dat moet ik ook doen", zegt Hassan. "Op dat moment was ik helemaal niet bezig met winnen. Ik dacht alleen maar aan finishen."

Op de tv-beelden ziet Rowberry dat Hassan een klein gaatje naar de andere koplopers meteen dichtloopt. En vervolgens nog genoeg lucht heeft om aan haar concurrenten te vragen of ze wat water uit haar bidon willen hebben. "Dat was het moment dat ik dacht: Sifan moet zich wel heel goed voelen."

Het blijkt een juiste inschatting van de coach. In de laatste 200 meter op The Mall sprint Hassan op indrukwekkende wijze naar de zege. "Toen ik de finish zag, kon ik niet geloven dat we er al waren. Ik dacht heel even dat we nog een paar kilometer moesten", zegt de Nederlandse na de finish met een grote glimlach. "Ik ben zo dankbaar dat ik hier gewonnen heb. Ik heb het idee dat ik droom. Het voelt hetzelfde als mijn eerste olympische titel."

Een paar meter verderop schudt Jos Hermens zijn hoofd. De ervaren manager van Hassan loopt al decennia mee in de atletiek en heeft bijna alles wel gezien. Maar nu heeft hij moeite om de juiste woorden te vinden. "Vooraf waren er zoveel onzekerheden. De niet perfecte voorbereiding. De ramadan. Het drinken. Het probleempje met haar heup. En toch wint ze. Sifan is buitenaards. Wat kan ik er nog meer over zeggen?"