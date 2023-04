Van de Zandschulp na mislopen titel: 'Dit doet meer pijn dan mijn vorige finale'

De nederlaag in de finale van het ATP-toernooi in München is zondag hard aangekomen bij Botic van de Zandschulp. De Veenendaler liet op jacht naar zijn eerste ATP-titel tegen de Deen Holger Rune in de derde set vier wedstrijdpunten liggen.

"Deze nederlaag is pijnlijker dan mijn vorige finale", baalde de 27-jarige Van de Zandschulp. "Dit was een erg teleurstellende wedstrijd voor mij. Natuurlijk heb ik een goed toernooi achter de rug, maar dat goede gevoel verdwijnt wel als je op zo'n manier een finale verliest."

Vorig jaar moest Van de Zandschulp in zijn eerste ATP-finale tegen Rune in de eerste set met ademhalingsproblemen opgeven. Na afloop van de halve eindstrijd zei hij blij te zijn dat hij nu weer een kans kreeg om iets goed te maken. Hoewel hij zich goed terugvocht, lukte het niet.

Van de Zandschulp is nog op zoek naar een nieuwe coach en werd in München begeleid door Davis Cup-captain Paul Haarhuis, die voelde na afloop de pijn bij Van de Zandschulp. "Dit was een frustrerend einde van de week. Als je zo dicht bij je eerste titel bent en het eindigt zo, dan geeft dat een ontzettend naar gevoel. Het is zaak dat hij dit gevoel zo snel mogelijk wegspoelt, al zal dit nog wel een paar dagen of wat langer blijven hangen", zei Haarhuis.

Haarhuis ergert zich aan gedrag Rune

Haarhuis had zich verbaasd over het gedrag van Rune, die zich in derde set liet behandelen aan zijn schouder en ook nog last kreeg van zijn enkel. "Hij ging na die schouderbehandeling eerst inhouden, maar daarna ging hij weer volle bak. Daarna verstapte hij zich blijkbaar en ging lopen hinken, maar niet veel later liep hij weer als een kievit."

"Dit doet ook iets met Botic. Ik ken Rune niet goed genoeg om te weten dat hij altijd zulke dingen doet. Maar ik hoor wel dat het bij hem altijd een beetje drama is."