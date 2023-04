Hassan verrast ook zichzelf met zege: 'Ik voelde me goed, dus ging niet stoppen'

Sifan Hassan kan amper geloven dat ze zondag bij haar debuut de marathon van Londen heeft weten te winnen. De dertigjarige Nederlandse kende voor de start twijfels, had tijdens de race last van haar heup, maar was na 42,195 kilometer toch de beste van een startveld vol wereldtoppers.

Het is geen toeval dat Hassan in Londen haar eerste marathon liep. Vroeger stond ze tijdens trainingsperiodes in de Verenigde Staten regelmatig midden in de nacht op om op televisie naar de race te kijken.

"Londen is altijd mijn droom geweest", zei Hassan zondag na de finish met een grote glimlach tegen de BBC. "Dit is mijn favoriete marathon en die heb ik gewoon gewonnen. Het is echt ongelooflijk."

De tweevoudig olympisch kampioene op de baan was in de aanloop naar de wedstrijd door de Engelse hoofdstad heel open over haar angst voor de marathon. "Ik wist niet eens of ik de race vandaag wel zou kunnen uitlopen", zei ze zondag. "En nu sta ik hier als winnaar. Dit ga ik de rest van mijn leven niet vergeten."

Top vijf marathon Londen bij de vrouwen: 1. Sifan Hassan (Ned) - 2:18.33

2. Alemu Megertu (Eth) - 2:18.37

3. Peres Jepchirchir (Ken) - 2:18.38

4. Sheila Chepkirui (Ken) - 2:18.51

5. Yalemzerf Yehualaw (Eth) - 2:18.53

'Toen ik de finish zag, dacht ik: zijn we er al?'

Na 20 kilometer leek Hassan grote problemen te hebben. Ze moest twee keer stoppen om even te rekken, waardoor ze de aansluiting met de kopgroep verloor. "Ik had wat last van mijn heup. Maar gelukkig begon ik me al snel beter te voelen. Bovendien: het publiek was zo geweldig. Ik voelde me elke kilometer zeer dankbaar. Ik ging dus echt niet stoppen."

Zo won Sifan Hassan de marathon van London

Op zo'n 5 kilometer van de finish sloot Hassan na een lange solo weer aan bij de kopgroep. Op het laatste rechte stuk op The Mall rekende de Nederlandse in een sprint vervolgens af met Alemu Megertu uit Ethiopië en olympisch kampioene Peres Jepchirchir uit Kenia. Met een tijd van 2:18.33 verpulverde Hassan het Nederlands record van Nienke Brinkman (2:22.51).