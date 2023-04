Sifan Hassan stunt met zege bij marathondebuut na sensationele comeback

Delen via E-mail

Sifan Hassan heeft zondag op magistrale wijze de marathon van Londen gewonnen bij haar debuut op de iconische afstand. De tweevoudig olympisch kampioene kreeg na een uur last van fysieke problemen, maar besloot verder te lopen. De dertigjarige Hassan finishte in 2:18.33: een verpulvering van het Nederlandse record.

Het oude nationale record stond op naam van Nienke Brinkman, die vorig jaar in Rotterdam tot 2:22.51 kwam. Hassan liep slechts anderhalve minuut boven de 2:17.01 van Mary Keitany, die de snelste tijd aller tijden liep in een vrouwenmarathon waarbij vrouwen niet tussen de mannen lopen.

Achter de imponerende Hassan finishte Alemu Megertu uit Ethiopië als tweede, op vier seconden van de Nederlandse. Peres Jepchirchir uit Kenia werd derde in 2:18.38.

Voorafgaand aan de marathon pronkte de organisatie met het deelnemersveld, dat als "sterkste ooit" werd betiteld. Met recht, want onder anderen wereldrecordhoudster Brigid Kosgei en olympisch kampioene Jepchirchir stonden aan de start. Maar Kosgei moest al vroeg opgeven wegens fysieke klachten.

Hassan maakte in de beginfase een goede indruk, al bungelde ze (net zoals vaak op de baan) lange tijd achter in de kopgroep. Na een kleine 20 kilometer trok Hassan opeens een grimas en ging ze rekken en strekken. Ze greep daarbij meermaals haar naar linkerbovenbeen.

De olympisch kampioene op de 5.000 en 10.000 meter zette de strijd voort en kwam halverwege als negende door, op elf seconden van de leiders. Na 25 kilometer was de achterstand van Hassan opgelopen tot zo'n halve minuut.

Maar de Nederlandse toonde karakter en kreeg na 30 kilometer de leiders in zicht. De aansluiting vond ze toen nog net niet. Wel hield Hassan een hoog tempo vast, waardoor ze de ene na de andere afvaller inhaalde.

Na twee uur haakte de Nederlandse wél aan bij de kopgroep, die bij het 40 kilometerpunt uit vijf vrouwen bestond. In de laatste 300 meter maakte Hassan het met haar karakteristieke sprint overtuigend af op The Mall.

Eerder deze week erkende Hassan nerveus te zijn voor haar marathondebuut. "Ik ben gewoon bang voor de marathon. Ik ken de afstand nog niet en heb geen idee wat ik kan verwachten. Alle vragen hebben de afgelopen weken wel door mijn hoofd gespookt. Ik weet niet eens of ik de finish ga halen. Tegelijkertijd ben ik ook heel nieuwsgierig wat ik zondag kan laten zien."

Hassan verlegt haar focus nu weer naar de baan. Bij de WK in het Hongaarse Boedapest (19-27 augustus) zal ze niet uitkomen op de marathon. Voor de Spelen van volgend jaar in Parijs liggen alle opties nog wel open.

Bij de mannen was de overwinning een prooi voor Kelvin Kiptum. De Keniaan finishte in een razendsnelle 2:01.25, maar zestien seconden boven het wereldrecord van Eliud Kipchoge.

Op bijna drie minuten passeerde Kiptums landgenoot Geoffrey Kamworor als tweede de streep, voor de Ethiopiër Tamirat Tola (2:04.59). De Britse legende Mo Farah kon zich in zijn laatste marathon niet bij de favorieten voegen.

Bij de rolstoelatleten eindigde Jetze Plat als tweede bij de mannen. De 31-jarige meervoudig wereld- en paralympisch kampioen in het handbiken en de paratriatlon noteerde een tijd van 1:28.44. Hij kwam vijf minuten na de Zwitserse winnaar Marcel Hug over de finish op The Mall.