Russisch toptalent Chikunova verpulvert wereldrecord op 200 meter schoolslag

Evgenia Chikunova heeft vrijdag bij de Russische kampioenschappen in Kazan het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verpulverd. Het achttienjarige toptalent tikte in de finale aan in 2.17,55.

Met die tijd was Chikunova bijna anderhalve seconde sneller dan het oude wereldrecord van Tatjana Schoenmaker. De Zuid-Afrikaanse veroverde in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio goud op de 200 school in 2.18,95.

De destijds zestienjarige Chikunova deed ook mee aan die olympische finale en greep toen net naast een medaille (vierde).

De internationale zwembond World Aquatics moet de 2.17,55 nog wel officieel erkennen als wereldrecord. "Dat kunnen we alleen doen als alle benodigde stappen zijn genomen en aan alle eisen is voldaan", aldus een woordvoerder.

Tes Schouten scherpte onlangs haar Nederlands record op deze afstand aan tot 2.22,21. Dat was de beste tijd ter wereld van dit jaar, tot de opzienbarende prestatie van Chikunova in Kazan.

Chikunova mist deze zomer waarschijnlijk WK

Zwemmers uit Rusland en Belarus zijn nog steeds niet welkom op internationale evenementen als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne. Het IOC riep de internationale sportbonden vorige maand wel op om Russen en Belarussen onder strenge voorwaarden weer toe te laten. Zo mogen ze alleen onder neutrale vlag uitkomen en de oorlog niet steunen.