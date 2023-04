Sifan Hassan is bang voor marathondebuut: 'Weet niet eens of ik de finish haal'

Sifan Hassan begint zondag met veel vraagtekens aan de marathon van Londen. De dertigjarige Nederlandse voelt angst en spanning, omdat ze nog nooit een wedstrijd heeft gelopen over de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

Tijdens haar maandenlange voorbereiding waren er ochtenden waarop Hassan wakker werd en dacht: waarom heb ik in vredesnaam besloten om een marathon te gaan lopen?

"Ik ben al een maand nerveus", zegt Hassan vrijdag bij een persconferentie in Londen. "Ik ben gewoon bang voor de marathon. Ik ken de afstand nog niet en heb geen idee wat ik kan verwachten. Alle vragen hebben de afgelopen weken wel door mijn hoofd gespookt. Ik weet niet eens of ik de finish ga halen. Tegelijkertijd ben ik ook heel nieuwsgierig wat ik zondag kan laten zien."

Het is Hassan ten voeten uit. De tweevoudig olympisch kampioene kent dezelfde twijfels die elke topsporter heeft. Ze laat zich er alleen zelden door tegenhouden. Twee jaar geleden verklaarde iedereen haar voor gek toen ze bij de Olympische Spelen van Tokio op de baan voor de 'triple' ging op de 1.500, 5.000 én 10.000 meter. Vervolgens schreef ze in Japan geschiedenis met twee keer goud en één keer brons.

Haar langverwachte debuut op de marathon is Hassans nieuwste uitdaging. Direct na haar tweede titel in Tokio kondigde ze al aan dat de klassieke afstand haar volgende doel zou zijn. "Ik hou van dingen die pijn doen. Ik wil kijken wat ik kan en hoeveel pijn ik aankan", zei ze toen.

De wedstrijd in Londen is voor Hassan dan ook vooral een test. "Ik heb geen eindtijd in gedachten. Mijn enige doel voor zondag is dat ik en de marathon elkaar leren kennen. Ik wil de reis die bij deze afstand hoort gewoon een keer meemaken."

Sifan Hassan (rechts) zit op de persconferentie naast (van links naar rechts) Yalemzerf Yehualaw, Brigid Kosgei en Peres Jepchirchir. Foto: Getty Images

Hassan trainde door tijdens de ramadan

In de aanloop naar haar marathondebuut trainde Hassan vier maanden op hoogte in haar geboorteland Ethiopië, waar ze meer langere trainingen deed dan normaal. Ook in de afgelopen weken, hoewel ze toen als moslim vanwege de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang niets at of dronk. De vastenperiode eindigde donderdag.

"Het was pittig om tijdens de ramadan lange afstanden te lopen", zegt Hassan. "Ik wist wel wat ik kon verwachten, omdat ik voor de Spelen van Tokio ook gevast heb. Ik kan pas zondag na de race zeggen of het nu ook goed is gegaan. Ik weet dat ik momenteel goed in vorm ben voor een 5 of 10 kilometer. Maar het moet blijken of ik ook de vorm heb voor een marathon."

Hassan krijgt in Londen in ieder geval de kans om zich te meten met de beste marathonloopsters ter wereld. De Engelse organisatie heeft misschien wel het beste startveld ooit bij elkaar gekregen. Onder anderen wereldrecordhouder Brigid Kosgei, regerend olympisch marathonkampioen Peres Chepchirchir, titelverdediger Yalemzerf Yehualaw, wereldrecordhouder op de 1.500 meter Genzebe Dibaba en voormalig olympisch kampioen op de 10 kilometer Almaz Ayana doen mee.

"Ik keek altijd graag naar de marathon van Londen, omdat het voelde als een groot kampioenschap", zegt Hassan. "Ik houd van die strijd, van spanning tot het einde van de wedstrijd. Daarom heb ik gekozen om hier mijn debuut te maken."

De Nederlandse zal na zondag haar focus weer verleggen naar de baan. Bij de WK in het Hongaarse Boedapest (19-27 augustus) zal ze 100 procent zeker niet uitkomen op de marathon. "Ook niet als ik nu een goede tijd loop." Voor de Spelen van volgend jaar liggen alle opties nog wel open. "Ik houd van de baan, maar geniet nu ook heel erg van de marathon. Ik weet daarom echt nog niet wat ik in Parijs ga doen."