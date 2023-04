Atletiekicoon Mo Farah hoopt dat activisten zijn laatste grote race niet verpesten

Mo Farah hoopt dat de marathon van Londen zondag niet wordt verstoord door activisten, zoals onlangs bij het WK snooker en de beroemde paardenrace Grand National wel het geval was. De Britse topatleet loopt in de Engelse hoofdstad zijn laatste grote race van zijn imposante carrière.

"Er zijn zo veel mensen die aan de marathon meedoen om geld in te zamelen", begon de veertigjarige Farah zijn pleidooi op een persconferentie. "Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Dat moeten we wel in gedachten houden. Daar moet de marathon in Londen over gaan. Laten we dat niet verpesten."

Zaterdag liep de Grand National bij Liverpool vertraging op door protesten van ruim honderd dierenactivisten. Maandag verstoorde een klimaatactivist het WK snooker in Sheffield door oranje poeder op een tafel te strooien. Een tweede activist kon bij een andere tafel op tijd worden tegengehouden.

"De marathon is er niet alleen voor de topsporters, maar voor iedereen", benadrukte Farah. "Heel veel mensen doen mee voor het goede doel. En we dragen de sport allemaal een warm hart toe. Het publiek wil geen gekke incidenten. Ze willen een geweldige race zien."

'Nu ik ouder ben, voel ik ieder pijntje'

Farah sluit in eigen land een imponerende profcarrière af. Hij veroverde bij de Olympische Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) goud op zowel de 5.000 als 10.000 meter. Daarnaast werd de Brit drie keer wereldkampioen op beide afstanden. Ook werd hij vijf keer Europees kampioen.

De langeafstandsloper doet later dit jaar misschien nog mee aan enkele kleinere wedstrijden. Hij sluit deelname aan de WK atletiek in Boedapest in augustus definitief uit. Zijn lichaam kan het hoge niveau niet meer structureel aantikken.

"De laatste twee jaar werkt mijn lichaam niet meer mee. Dat is lastig te accepteren", zei de viervoudig olympisch kampioen. "Tien jaar lang nam ik mijn sterke lichaam voor lief. Maar nu ik ouder ben, voel ik ieder pijntje. Ik kan niet meer voluit trainen."

"De laatste jaren zijn best wel emotioneel voor mij geweest", vervolgde Farah. "Als atleet wil je de beste versie van jezelf tonen aan het publiek. maar je lichaam werkt gewoon niet mee. Dat is frustrerend."

Mo Farah verraste zichzelf met de winst op de 5.000 meter bij de Spelen van Londen in 2012. Foto: Getty Images

'Misschien komen de tranen na de race'

Farah is verheugd dat hij uitgerekend in Londen gaat afzwaaien. Als veertienjarige jongen keek hij als toeschouwer zijn ogen uit bij de populaire marathon. Inmiddels heeft Farah al drie keer meegedaan aan de major. Zijn beste resultaat was de derde plek in 2018.

"Ik mocht als jonge fan al die geweldige atleten bewonderen. Nu zijn de rollen omgedraaid. Veel mensen zullen naar de marathon komen om mij nog een keer in actie te zien. Die gedachte ontroert mij wel."